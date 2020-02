Monumental bronca de Jorge Javier Vázquez a sus compañeros: "Vais a vuestra puta bola" Ecoteuve.es 23/02/2020 - 10:22 2 Comentarios

El presentador critica la actitud de los colaboradores: "No entiendo qué hacemos aquí"

Máxima tensión en el plató de Sábado Deluxe. El programa que presenta Jorge Javier Vázquez abordó, con la presencia de Ivonne Reyes, el tema de la paternidad de su hijo Alejandro con motivo de su participación en Supervivientes.

El juez reconoció legalmente que corresponde a Pepe Navarro después de que el presentador no se presentara a las pruebas de paternidad. Y ahí fue cuando se produjo un debate que sacó de sus casillas a Jorge Javier.

En la mesa de debate estaba hablando Ivonne Reyes, pero por detrás empezaron a dar su opinión María Patiño, Antonio Rossi y Kiko Matamoros, que no estaban en ese momento en plano. De hecho, ni siquiera estaban participando en el programa y se encontraban escondidos entre las cámaras esperando entrar a plató.

Jorge Javier intentó parar las conversaciones cruzadas que se habían creado, con los periodistas hablando entre el equipo técnico del programa, hasta que estalló tras varias llamadas al orden.

"Hay cuatro personas hablando y no hay nadie en plano ¿Os creéis que es normal? De verdad que no lo entiendo. A veces no entiendo qué coño hacemos aquí. Vais a vuestra puta bola", espetó muy enfadado, dejando a todos callados.