Anne ('OT 2020'), en la cuerda floja: crecen las críticas por dormirse en las clases

Anne tiene muchas papeletas para convertirse en la próxima expulsada de OT 2020 durante la gala que La 1 emitirá este domingo. Y no solo porque compita en las nominaciones con Flavio y Bruno.

La actitud de Anne está desesperando a muchos espectadores del programa que no admiten su comportamiento, especialmente que se duerma en algunas clases, como ocurrió recientemente.

Lea también: Los insultos de Maialen ('OT 2020') a los aficionados a los toros

El sueño pudo con Anne durante la charla que este jueves dio en la Academia Jaime Altozano. En algunos de los vídeos compartidos en la red se ve a la concursante dando un claro cabezazo mientras el resto permanecen atentos a la clase.

Las críticas no se han hecho esperar y son muchos los espectadores para los que esto supone la puntilla que acabará poniendo a Anne de patitas en la calle. Y más teniendo en cuenta que no fue la primera vez que eso ocurría.

Lo de esta chica es ya patético, viene Jaime a darles una clase, currándose unos apuntes y habiendo escuchado sus composiciones y va la tía y se duerme, y lo peor es que no es ni la primera ni la segunda vez que lo hace. #OTDirecto20F pic.twitter.com/YwQdCQBSeG

-Se toma las nominaciones como una niña pequeña enrabietada

-Se molestó con Jesús por no haberla puesto en la pizarra pese a haber sido salvada

-"No van a salvar a Nick dos veces ????"

-Se duerme en las clases

-No afina desde la gala 1



Bye Anne #OTDirecto20F