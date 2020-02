"Eso no tiene ni puta gracia": Nagore Robles da a Sofía Suescun donde más duele Ecoteuve.es 22/02/2020 - 14:37 0 Comentarios

Sofía Suescun tiene una relación bastante mala con Gloria Camila, ex de su actual novio, Kiko Jiménez. La pareja colabora en Mujeres y hombres y viceversa.

Kiko aseguró que nunca había hablado mal de Sofía cuando estaba con Gloria Camila. Suescun, por su parte, quiso desacreditar a Gloria hablando de Barranco, actual concursante de Supervivientes: "Dice que no tuvo nada con él..."

Fue ahí cuando Nagore Robles decidió dar la cara por Gloria Camila y lo hizo lanzando un zasca a Sofía que no le gustó nada. "Tú dices que no has tenido nada con Kiko Matamoros. Ella está en todo su derecho de decir que no".

"Nagore, eso ahora no tiene ni puta gracia, te lo digo en serio. Hay cosas que no proceden, como esta, por ejemplo", dijo Suescun, muy enfadada con el revés que acababa de recibir de la presentadora del programa de Cuatro.