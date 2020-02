La bronca de Noemí Galera a los concursantes de 'OT 2020': "¡Poneros las putas pilas!" Ecoteuve.es 20:10 - 21/02/2020 0 Comentarios

La directora de la Academia del talent da un 'tirón de orejas' a sus almunos

Los concursantes de OT 2020 se enfrentaron este viernes al segundo pase de micros de la gala 6 de la edición. Y aunque el nivel general de las actuaciones de los triunfitos ha mejorado respecto al 'examen' del pasado martes, la prueba acabó con Noemí Galera dando un nuevo tirón de orejas a sus pupilos.

El pasado miércoles, la directora de la Academia echó un buen rapapolvo a sus alumnos en el que les recordó que el profesorado tiene la opción de no salvar a ninguno en las galas de los domingos si así lo consideran oportuno. El aviso pareció calar entre los concursantes para sus números individuales, pero no así en la grupal, que una vez más estaba muy por debajo de la corrección que se esperaba.

Tras escuchar el Vídeo Killed The Radio Star que interpretaron los participantes, Galera pidió la palabra para echar una gran bronca a algunos de ellos. "Hay gente que todavía no se sabe la letra", advirtió. "De la misma manera que el domingo a Jesús le salvaron gracias a un minipunto de la coral, a lo mejor, si el jurado tiene dudas, nominan a alguien por la coral", siguió diciendo.

"No os toméis la grupal como un cachondeo, como algo de 'pasaba por aquí'. Aunque os pongáis la mano aquí [en la boca], yo me cosco de todo. ¡Aviso! Que luego no pase aquello de: '¿Cómo puede ser que me nominen por la grupal?'. Desde el cariño y el corazón y el amor que os profeso... ¡poneros las putas pilas!", les ha pedido de forma contundente.