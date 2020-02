Belén Esteban carga contra Sofía Suescun y su familia: "Están tachados" Ecoteuve.es 21/02/2020 - 19:44 2 Comentarios

La tertuliana y la ganadora de 'SV 2018', en plena guerra en Telecinco

Belén Esteban ha protagonizado este viernes un capítulo más en la televisada guerra que abrió Sofía Suescun contra ella a mediados del mes de enero. La navarra declaró la batalla a la tertuliana de Sálvame, a la que llegó a llamar "mala persona" por, según su criterio, "alejar a Andreíta de Jesulín y echar a una familia [la de Toño Sanchís] a la calle".

La de San Blas y la reina de los realities llegaron a vivir una monumental bronca en los pasillos de Telecinco y desde entonces, poco más se ha sabido de este enfrentamiento. Hasta hoy. Este viernes, Paz Padilla ha querido saber la opinión de Belén Esteban sobre el cara a cara que tuvieron Sofía Suescun y Gloria Camila en el estreno de Supervivientes 2020. "Siempre está en todos los realities... es lista, ¿eh? Si no está concursando, defiende...", señaló con ironía Paz Padilla.

"Engancha por todos los lados y es que con el hermano se llevaba mal", recordó Kiko Hernández después de que Sofía decidiera defender a Cristian durante su paso por la isla. "Hay personajes en la vida que he tachado ya y yo de esta señora no tengo absolutamente nada que decir", empezó diciendo con retintín Esteban antes de despacharse un poco más a gusto.

"Ni de ella, ni de su hermano, ni de Maite, ni de Kiko. Son cuatro en uno. Y hay personas de las que no tengo que opinar. He decidido no hablar de estas personas", afirmó la tertuliana. "¿Porque se agarran de lo que sea para estar flotando no?", preguntó la presentadora. "No voy a decir nada porque... No quiero saber nada de ellos. Son un pack", insistió Belén.