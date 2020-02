El enfado de Quique Peinado tras "la mentira" de Alberto Garzón con la publicidad de apuestas: "Roza la estafa" Ecoteuve.es 21/02/2020 - 18:55 0 Comentarios

El colaborador de 'Zapeando' critica la tibieza del ministro en su restricción

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha defendido este viernes que la prohibición total de la publicidad de juegos de azar y apuestas 'online' de ámbito estatal, "no solo es inadecuada, sino que es incluso imprudente", y ha apostado por un "paradigma regulatorio estricto" porque es "más eficaz".

Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Consumo en una rueda de prensa para presentar el proyecto de real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, ante la oposición de quienes defienden que las medidas contenidas en el texto serían poco ambiciosas. "Las críticas son totalmente legítimas", ha señalado Garzón, para después añadir que "lo razonable" es conocer previamente el contenido del real decreto para poder tener un debate "sereno" que pueda ser "eficaz".

Entre los que han criticado la tibieza del ministro de Consumo con las casas de apuestas se encuentra Quique Peinado, uno de los personajes públicos que más esperanza tenía en que la entrada del nuevo Gobierno serviría para intentar atajar desde la raíz el grave problema de la ludopatía, que afecta cada vez a más personas, entre ellos, a miles jóvenes.

"Confirmado. Se permite que empresas cuyo negocio es que mis hijos se arruinen la vida se anuncien en un Madrid-Barça, tened en cuenta que si este gobierno dice que algo es un problema de salud pública o que 'sí, se puede' es probable que esté mintiendo", ha expresado de manera rotunda el colaborador de Zapeando en alusión al gran agujero que plantea las restricciones de la publicidad en eventos deportivos.

Según la nueva ley, en las retransmisiones audiovisuales o radiofónicas deportivas estará prohibida toda la publicidad del juego en horario infantil. Este último matiz hace que se permita la publicidad de juego en aquellos eventos que se emitan más allá de las 20.00 de la tarde. Es decir, aquellos que más espectadores acumulan al ser una franja horaria reservada para el partido más importante de la jornada de liga o para los partidos de la Champions League.

Confirmado que se permite que empresas cuyo negocio es que mis hijos se arruinen la vida se anuncien en un Madrid-Barça, tened en cuenta que si este gobierno dice que algo es un problema de salud pública o que "sí, se puede" es probable que esté mintiendo. — Quique Peinado (@quiquepeinado) February 21, 2020

Tres palabras que tiran abajo un paquete de reformas, y que se presentan así en un claro intento de esconder la bomba: "en horario infantil". Es decir, se excluye la máxima audiencia. Es decir, la restricción es cosmética en el ámbito de las retransmisiones deportivas. https://t.co/6Spa276m7k — Quique Peinado (@quiquepeinado) February 21, 2020

Además, es tan... no sé cómo definirlo (solo me sale sucio) asociarlo a la protección de la infancia... como si los menores no vieran el Madrid-Barça a las 20:00. — Quique Peinado (@quiquepeinado) February 21, 2020

Es solo un aspecto y es una decisión politica. Que, además, me cuesta creer que vaya a ser revertida en el futuro porque parte de eso, de la voluntad propia. Es imposible considerar aceptable, ni con la mayor voluntad ni comprensión, un paquete de medidas que incluye esto. — Quique Peinado (@quiquepeinado) February 21, 2020

Quique Peinado, indignado: "Roza la estafa"

La excusa ofrecida por Garzón que aludía a que la prohibición total de la publicidad de apuestas deportivas había tenido efectos negativos en Italia tampoco ha convencido a Quique Peinado: "Váyanse olvidando de que esto sea un pasito. Es lo que es porque en Italia fue mal no sé qué. Toca coger Italia porque es el ejemplo que nos vale para permitir la publicidad de apuestas en el Madrid-Barça. Es decir, que la voluntad política llega hasta aquí", dijo muy crítico el periodista.

"Prohibir publicidad en el partido de máxima audiencia no es una prohibición total. Eso es una falacia absoluta. Es una cesión política que favorece a quien favorece, y no es a quienes se dice querer proteger. Es directamente mentira", ha lamentado el presentador que considera un engaño el argumento de que "si se prohíbe la publicidad en los partidos de máxima audiencia, el juego pasa a la ilegalidad". "Roza la estafa", ha asegurado el vallecano, que intuye que esta medida a medias hará que no haya "nuevos pasos de un mínimo calado".

Es decir, váyanse olvidando de que esto sea un pasito. Es lo que es porque en Italia fue mal no sé qué. Toca coger Italia porque es el ejemplo que nos vale para permitir la publicidad de apuestas en el Madrid-Barça. Es decir, que la voluntad politica llega hasta aquí. https://t.co/TJVdWrxf5d — Quique Peinado (@quiquepeinado) February 21, 2020

Prohibir publicidad en el partido de máxima audiencia no es una prohibición total. Eso es una falacia absoluta. Es una cesión politica que favorece a quien favorece, y no es a quienes se dice querer proteger. Es directamente mentira. https://t.co/CmbONAeVaL — Quique Peinado (@quiquepeinado) February 21, 2020

Aquí se añade, por tanto, que si se prohíbe la publicidad en partidos de máxima audiencia (el mejor de liga, TODA la Champions, por ejemplo) el juego pasa a la ilegalidad. Es un argumento que roza la estafa. https://t.co/hj8lw1reX1 — Quique Peinado (@quiquepeinado) February 21, 2020