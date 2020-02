Yiya, el despiadado azote de Rocío Flores en 'Supervivientes 2020': "¡Eres una huelemierdas!" Ecoteuve.es 21/02/2020 - 12:39 0 Comentarios

La exprincesa de Cuatro se erigió como protagonista de la primera gala

Supervivientes 2020 ya ha empezado y en apenas cuatro días, los primeros enfrentamientos entre los concursantes han empezado a aflorar. Todos ellos, con un denominador común: Yiya, la que fuera una de las protagonistas de Un príncipe para tres princesas, dating show que emitió Cuatro en enero de 2016 tras Un príncipe para Corina y Un príncipe para Laura.

La extremeña acaparó toda la atención de la primera gala del reality después de que se erigiera como azote de Rocío Flores, a la que no ha parado de atacar desde que cogieran el avión en Madrid con el que pusieron rumbo a Honduras. Una vez allí, en el hotel en el que se hospedan los robinsones hasta que son desplazados a los Cayos Cochinos, las discusiones entre las jóvenes no han cesado.

Durante sus primeros de convivencia, Yiya y Rocío Flores se han enzarzado después de que la primera se quejara de que cada vez que habla, la nieta de Rocío Jurado tuerce el gesto. "Tienes todo el día cara de peída, huelemierdas. Cuando tengas algo que decirme me lo dices a la cara para que me entere, derecho a réplica se llama", le empezó echando en cara la de Badajoz.

Según Yiya, Flores no ha parado de ponerle malas caras desde el día que se conocieron sin llegar a enfrentarse a ella: "Es abrir la boca y la tía cara, cara, cara. Dilo porque cada vez que te vea con la cara de oler mierda te voy a decir lo que tú no quieres escuchar. Dilo y si no deja de poner caras", le espetaba mientras la hija de Antonio David y Rocío Carrasco le pedía que no le hablara más hasta que acabara el concurso.

La trifulca no cesó y Yiya se atrevió a dar un golpe bajo a su compañera por los conflictos que ha vivido en su entorno: "Las caras de estreñidas te las guardas para tu casa y tu familia, que te las aguantan... Bueno, algunos de tu familia", dijo en referencia a la enemistad que mantiene con su madre. "A mi familia la dejas aparte", le pidió la sobrina de Gloria Camila mientras la 'exprincesa' seguía en su embestida. "Eres muy malilla para la edad que tienes, sibilina".

En la primera gala, Jorge Javier pidió a los concursantes que votaran al compañero que querían descartar de su grupo. Rocío Flores se decantó por Yiya por hacerle "la convivencia muy difícil", mientras que la de Badajoz optó por señalar a Alejandro Reyes por un motivo de lo más retorcido: "Yo iba a votar a Rocío, pero he puesto a Ale porque mi objetivo es convivir aquí con gente de caracteres diferentes. Y el más diferente o a la que más repelo es a Rocío, por eso quería que ella se quedara aquí conmigo, llámame masoca", argumentó la joven.