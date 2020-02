El gran patinazo en Geografía de Belén Rueda en su aparición sorpresa en 'Supervivientes 2020' Ecoteuve.es 13:06 - 21/02/2020 0 Comentarios

La actriz fue al concurso a promocionar su película: 'El cuaderno de Sara'

Supervivientes 2020 abrió este jueves las puertas de su nueva temporada con su tradicional gala de presentación. En ella, se pudo presenciar la llegada de los concursantes en helicóptero a la isla y se intuyeron los primeros visos de la fuerte tensión que se vivirá en el plató entre los familiares y amigos de los robinsones.

Dejando a un lado el reality, Mediaset aprovechó uno de los momentos en mitad del programa para promocionar el estreno de la película El cuaderno de Sara en Cuatro. Para ello, Jorge Javier Vázquez contó con la presencia de Belén Rueda, protagonista del largometraje que acudió al espacio para dar algunos detalles del mismo.

Lo que la actriz no esperaba era cometer un garrafal error geográfico que hizo que las redes enloquecieran. La trama del filme transcurre en África, continente al que se refirió de la siguiente manera: "África es un país que o amas o no quieres volver nunca más". Las reacciones en Twitter no tardaron en aflorar:

#SVGala1

Belen Rueda: "porque Africa es un pais...."????????????????

Sí que hace falta más dinero para la cultura...???? pic.twitter.com/QZBYsgRWcZ — arbeiza (@arritin) February 20, 2020

Voy a apagar la tele .

Belen rueda llamando país a África, me ha llegado a fondo...#SVGala1 pic.twitter.com/Y22CTA1DsK — riyonce (@lavecinabitch) February 20, 2020