Rifirrafe de Ana Rosa Quintana con Irene Montero por las "contradicciones" de Podemos Ecoteuve.es 21/02/2020 - 11:30

La presentadora ha entrevistado en Telecinco a la ministra de Igualdad

Ana Rosa Quintana ha entrevistado a la ministra de Igualdad, Irene Montero. La periodista ha puesto en aprietos a la política de Podemos por las "contradicciones" de su partido desde que forman parte, con el PSOE, del Ejecutivo.

"Ustedes no estarían diciendo algunas de las cosas que dicen si no estuvieran en el Gobierno. Y es normal. Están en un Gobierno de coalición y tienen que dar una apariencia que están de acuerdo en todo", ha dicho la presentadora de Telecinco, a raíz, entre otras cosas, del nombramiento de la nueva Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

"En un Gobierno de coalición puede haber opiniones múltiples y no solo entre partidos, también entre ministros. No creo que estemos dando la apariencia de que estamos de acuerdo cuando no lo estamos", se ha defendido Irene Montero. "Es imposible hacer política sin tener una sola contradicción, lo que hacemos es debatir internamente y luego salir con una sola voz".

"La gente puede pensar que entran en contradicciones, que piensan una cosa y hacen otra", ha insistido la presentadora, mientras que Montero seguía con su argumento. "Hacer política es entrar en contradicciones", ha explicado. "No somos perfectos. Intentamos hacer políticas que cambien la vida de las personas".