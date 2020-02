Sofía Suescun y Gloria Camila se enzarzan en su primer 'cara a cara' en 'Supervivientes 2020': "Vives en el rencor" Ecoteuve.es 11:50 - 21/02/2020 0 Comentarios

La exnovia de Kiko Jiménez y su actual pareja se vieron en persona por primera vez

Supervivientes 2020 vivió este jueves su esperado estreno. Los concursantes saltaron del helicóptero y pisaron por primera vez la isla donde convivirán los próximos tres meses. Por otro lado, en el plató, los amigos y familiares que defenderán a los robinsones también fueron presentados y pudimos ver por primera vez la explosiva combinación que supone juntar a ciertos rostros del universo Telecinco en el mismo espacio televisivo.

De hecho, cuando el programa llevaba a penas una hora de emisión, pudimos presenciar uno de los momentazos más esperados de esta edición. Tras muchos fuegos cruzados, Sofía Suescun y Gloria Camila Ortega se vieron las caras por primera vez. "¿Conoces a Sofía? Ella se puso un pijama tuyo", preguntó Jorge Javier a la hija de Ortega Cano para romper el hielo sin ningún tacto.

El presentador decidió llevar la situación más allá y provocó un acercamiento entre las dos enemigas, cogió a Sofía y la llevó hasta el sitio de Gloria Camila, para que "se conocieran más de cerca".

"Yo nunca he tenido nada en contra tuya", aseguró la hija de Maite Galdeano. Gloria le respondió con una pequeña pulla: "Yo a ti te conozco por lo que decía tu novio y no era nada bonito", apuntó recordando la mala opinión que Kiko Jiménez tenía sobre su actual novia.

Pero la ganadora de Supervivientes 2018 no perdió la sonrisa de la cara y acusó a la hija de Rocío Jurado de estar anclada en el pasado: "Sigues viviendo en el rencor y lo estás demostrando". Las dos dejaron claro que no piensan firmar una tregua y Gloria concluyó la discusión: "No tengo nada que hablar con ella y el pijama se lo regalo", espetó arrancando los aplausos en plató.