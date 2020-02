Adara desvela el verdadero origen de la guerra entre Hugo Sierra y su madre Elena: "¡Le dijo de todo!" Ecoteuve.es 20/02/2020 - 17:45 0 Comentarios

La ganadora de 'GH VIP' estrena nuevo reality en Mtmad, la plataforma de Mediaset

Tras hacerse con el maletín en la pasada edición de GH VIP su participación en El tiempo del descuento, Adara Molinero aterriza en Mtmad para mostrar cómo es su vida desde que salió de la casa, su pasado como modelo o su situación sentimental actual.

Después de que Adara se proclamase como ganadora de GH VIP 7, la joven de Alcobendas se ha convertido en uno de los rostros que mayor interés suscita entre los seguidores del formato. Ahora, tras todo ese éxito cosechado, la ex azafata se embarca en una nueva aventura: ¡Madre mía!, su propio canal de vídeos de Mtmad.

La joven alcanzó gran protagonismo tras romper con su vida pasada y comenzar un romance con Gianmarco, ganador de El tiempo del descuento. Tras su historia televisiva, una vida nueva ha comenzado para la pareja, bautizada como Giandara.

A lo largo de los capítulos Adara abrirá las puertas de su casa, hablará sobre su pasado desconocido como azafata y modelo, mantendrá al día a todos sus fans acerca de su situación sentimental actual con Gianmarco y compartirá con todos ellos la aventura que su madre está a punto de comenzar como concursante de Supervivientes.

Adara desvela el motivo de la guerra entre Hugo y su madre

En su primera entrega, Adara ha agradecido a sus fans el apoyo recibido durante los últimos meses y ha dado algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre la enemistad entre su madre y Hugo Sierra, quienes convivirán desde este jueves en la isla de Supervivientes 2020.

Según ha desvelado Molinero, la tensión con Elena comenzó "cuando conocí a Hugo y decidí venirme a Palma": "Llevábamos solo un mes y medio de relación y en un momento de locura lo dejé todo", aseguró la exazafata. "Mi madre desde un principio no quería que me fuese (...) como es lógico y normal prefería que nos conociéramos poco a poco como dos personas normales, que es lo mejor para un relación pienso ahora (...) a ella no le gustó lo que hice", siguió relatando.

Adara confiesa entonces que todo saltó por los aires cuando se quedó embarazada: "Eso fue la bomba (...) y en mi línea de locura y como estaba acojonada por decírselo a mis padres, yo muy madura cogí y le dije a Hugo que se lo contase él", recordó afirmando que al hacerlo, la respuesta de su madre no fue nada buena.

"La llamamos, puse el altavoz y cogió Hugo y se lo contó (...) ¡Madre mía! ¡Se empezó a liar! Ella cogió y le dijo de todo. Nos dijo que se nos estaba yendo la cabeza, que las cosas no se hacían así", declara la madrileña, que con el tiempo ha logrado comprender por qué su progenitora actuó de esa forma."Ahora la entiendo y es que aunque yo defiendo que cada uno tiene que hacer en cada momento lo que siente, siempre hay que ir con cabeza (...) ahora sí entiendo la postura de mi madre", sentencia.