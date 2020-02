Miriam Rodríguez vuelve a 'OT' para presentar su nuevo single 'Desperté' Ecoteuve.es 20/02/2020 - 15:08 | 15:13 - 20/02/20 0 Comentarios

La tercera finalista de 'OT 2017', invitada junto a Sinsinati y Estrella Morente

La Gala 6 de Operación Triunfo despedirá este domingo a un nuevo concursante. Los espectadores elegirán, por primera vez en la historia del talent producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol, entre tres concursantes: Anne, Bruno y Flavio. Además, el programa contará con las actuaciones de Miriam Rodríguez, el grupo Sinsinati y el dúo formado por Estrella Morente y Nia, favorita de la semana.

El tema grupal que abrirá la gala es Video Killed The Radio Star de The Buggles. Esta semana llega con tres concursantes nominados: Anne que cantará Unchained Melody de The Righteous Brothers; Bruno, Lately de Stevie Wonder y Flavio, That's Life de Frank Sinatra (versión de Michael Bublé). Eva y Gèrard interpretarán The Locomotion de Little Eva; Hugo, Ya no quiero ná de Lola Índigo; Rafa y Samantha, La lista de la compra de La Cabra Mecánica; Maialen y Anaju, Con altura de Rosalía (versión Ginebras); y Nia y Jesús La última noche de Luis Miguel.

Miriam, Estrella Morente y Sinsinati, invitados

Estrella Morente, cantaora de flamenco y canción española hija del cantaor Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, tiene un premio Ondas por la Mejor Creación Flamenca Mi cante y un poema y es directora de la primera Cátedra de Flamencología del mundo por la UCAM. Es una de las grandes figuras del flamenco español; tiene una voz privilegiada, pasión, la herencia de sus mayores y la curiosidad por explorar nuevos matices a su estilo, siguiendo la estela de su padre, del que heredó un don natural para la música.

Miriam Rodríguez regresa a Operación Triunfo para presentar Desperté, primera nueva canción de su álbum La Dirección de Tu Suerte. Desperté es una canción escrita, compuesta y producida por la artista en uno de sus viajes a Londres, donde ha producido y escrito la mayoría de las nuevas canciones de su nuevo álbum. Desperté cuenta la transición de la Miriam de Cicatrices a la Miriam actual, habla de las vueltas que da la vida, del aprendizaje, de cómo encontrar el camino que uno quiere. Y refleja lo que nos encontraremos en su nuevo disco creado entre Londres, México y España. En primavera arranca su gira por toda España.

Sinsinati es un grupo es un grupo de música pop-rock compuesto por Álvaro de Luna (vocalista), Carlos Matamoros (guitarrista), Pedro Montero (percusionista) y Manuel Portero (bajista) que se ha colado en el top 25 de Spotify. Ha conseguido el Disco de Oro y está a punto de lograr el Disco de Platino en España con el single Indios y vaqueros, que interpretarán sobre el escenario de OT 2020.

El sencillo ya acumula más de 7,6 millones de streams en Spotify, séptima canción más viral esta semana en esta plataforma, 3,2 millones de views en YouTube y Top 22 en las canciones más escuchadas en España. Con un repertorio corto pero miles de reproducciones en Spotify o YouTube, Sinsinati comienza a sellar sus primeros sold out en ciudades como Málaga, Salamanca, Sevilla o el Puerto de Santa María.