'Supervivientes' buscó a su nueva Pantoja y se llevó calabazas: los famosos que han dicho 'no' a Telecinco Ecoteuve.es 16:31 - 20/02/2020 0 Comentarios

Albert Rivera, Cristina Cifuentes y Bertín Osborne sonaron con fuerza como posibles concursantes

Telecinco da este jueves el pistoletazo de salida de Supervivientes 2020, la edición que sucede a la de la Pantoja, la más vista de la historia. Salvo sorpresa de última hora, el casting es uno de los más low cost que se recuerdan y Mediaset ha apostado por famosos muy 'anónimos' después del esperanzador tirón de La isla de las tentaciones.

Pero... ¿esta fue la idea que tuvieron la cadena y Bulldog, la productora del reality, desde un principio? Parece ser que no. Desde hace meses, Mediaset activó su radar en busca de un concursante bomba que estuviera a la altura de la tonadillera. Sin embargo, su plan se fue al traste y solo se llevó calabazas. Las repasamos.

Cristina Cifuentes: la escandalosa oferta que rechazó para 'Supervivientes'

Mediaset intentó pescar primero en el mundo de la política. El nombre que más dio qué hablar fue Cristina Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid confirmó que la oferta (se llegó a decir que la ofrecieron 45.000 euros semanales) existió.

"No participaré en dicho programa. Quisiera asimismo mostrar mi profundo agradecimiento tanto a la productora Bulldog TV como a Mediaset por el interés mostrado para contar con mi participación en un programa al cual deseo muchísimo éxito", afirmó. Cifuentes es ahora colaboradora de El programa de Ana Rosa y Todo es mentira.

Juan Carlos Monedero, sondeado por 'Supervivientes 2020'

El nombre de Juan Carlos Monedero también saltó a la palestra junto al de Cifuentes. Aunque parecía una inocentada, Pepe del Real confirmó que algunos representantes artísticos que se encargan de captar concursantes para el reality habían preguntado al fundador de Podemos si estaba interesado. Nunca se supo nada más.

Albert Rivera, a 'Supervivientes 2020: ¿la mejor inocentada?

Otro pez gordo de la política (y más tras los últimos acontecimientos) que pudo convertirse en superviviente fue Albert Rivera. A principios de año, corrió el rumor de que los responsables de Supervivientes habían contactado con el expresidente de Ciudadanos y su misteriosa reunión con Vasile en Mediaset lo avivó más. Sin embargo, su 'no' fue rotundo.

Bertín Osborne: ¿Pero cómo coño voy a ir yo a 'Supervivientes'?

En las últimas semanas, Telecinco pareció cambiar de rumbo en la búsqueda de su 'concursante bomba' y se fijó, supuestamente, en casa: Bertín Osborne. El nombre del popular presentador sonó durante unos días... hasta que él lo desmintió de forma tajante: "Es una gilipollez".

En realidad, las 'calabazas' de Bertín a Mediaset no fueron tal y todo tuvo una explicación. El cantante acudió a la misma clínica a la que van los concursantes de Supervivientes para someterse a las pertinentes pruebas físicas, aunque él no lo sabía. Su fichaje era un imposible pero, ¿quién no hubiera querido ver a Bertín en el reality?