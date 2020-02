¿Qué edad tiene Matias Roure, el famoso camarero de 'First Dates'? Ecoteuve.es 13:34 - 20/02/2020 0 Comentarios

Los participantes de 'El concurso del año' se equivocaron en 9 años

Matías Roure es conocido por sus apariciones como camarero en First Dates, programa con el que suma una larga trayectoria desde que arrancó sus emisiones hace casi cuatro años.

El barman es una de las caras más conocidas del espacio presentado por Carlos Sobera. El pasado San Valentín, además, fue el encargado de propagar el amor en nombre del restaurante de Cuatro en El concurso del año, donde acudió como invitado para que le adivinasen la edad.

"Yo creo que tiene más o menos la misma edad que yo", afirmó uno de los concursantes, que tenía 28 años. Le echaban alrededor de 30 años.

Lea también: El pique de un comensal de 'First Dates' con Matías Roure por 'robar' la atención de su cita

Tras ver una foto de niño del camarero, a modo de pista, decidieron plantarse en los 28, quedando convencidos de su decisión. Cuál fue su sorpresa cuando se dieron cuenta de que Matías Roure tiene 37 años. Se equivocaron en 9 años y perdieron 4.500 euros de su bote en el programa.

Dani concluyó la visita del barman recordándole el día que él se pasó por el restaurante de citas: "Te has quedado a un año de llevarte un bonus, me hubiera parecido fatal que yo vaya a First Dates y no me lleve novia y tú vengas aquí y te lleves 500 euros", haciendo referencia a la suma que se lleva cualquier invitado si los participantes se equivocan en 10 años o más.