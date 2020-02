Alberto, el concursante que acudió a '¡Ahora caigo!' para "buscar novia": "A ver si me ven y me escriben" Ecoteuve.es 20/02/2020 - 11:40 0 Comentarios

Alberto afirmó que si ganaba algo de dinero lo utilizaría para poner un anuncio con su cara en el periódico

Alberto fue ¡Ahora caigo!, pero lo cierto es que bien podría haber sido uno de los comensales de First Dates. El joven dejó descolocado a Arturo Valls al desvelar el verdadero motivo por el que se presentó para participar en su concurso.

"Soy de Málaga y vivo en Marbella desde pequeño. Soy empresario y abogado, pero a lo que me dedico ahora es a buscar novia porque llevo soltero once años y tampoco soy tan horroroso", se presentó.

Arturo Valls, sorprendido, tiró de humor y le siguió el rollo: "No, tío. Si tienes una percha... Tienes buenos dientes, tiene pelo... ¿Qué pasa Alberto?". "Algo pasa y no sé qué es. Puede que sea muy exigente", respondió el concursante.

Alberto fue más allá y se atrevió a decir: "A ver si me ven en la tele, entran en mi Instagram, me escriben, hablamos y tenemos una ayuda. Las aplicaciones para ligar no las uso, prefiero redes sociales".

El concursante llegó a decir que si ganaba algo de dinero lo utilizaría para pagar "un anuncio en un periódico de ámbito nacional con mi cara y el texto 'Busco novia', a ver si alguien me escribe". Una calle de la ciudad de Jaen lo impidió.