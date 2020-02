Blas Cantó estalla contra una diputada de Vox por su defensa de la "familia natural": "Así de trastornado he salido" Ecoteuve.es 11:55 - 20/02/2020 0 Comentarios

El representante de Eurovisión no pudo contenerse y mostró su opinión a través de Twitter

Rocio de Meer, diputada de Vox en el Congreso de los Diputados, causó gran revuelo este miércoles con su discurso en defensa de lo que ella misma llamó "familia natural".

La integrante del partido ultraderechista afirmó: "No lo decimos los de Vox porque seamos muy fachas, lo dicen numerosos estudios. Los niños se crían muchísimo mejor con su padre y con su madre, tienen mejores índices de escolarización y presentan menos trastornos emocionales", aseguró la política.

Lea también: Blas Cantó y su 'Universo' entran con buen pie en las apuestas para Eurovisión

Blas Cantó no pudo contenerse y decidió contestar a estas declaraciones a través de su cuenta personal de Twitter: "Me crié con mi madre, así de trastornado he salido. Lo que hay que escuchar...", escribió el representante de Eurovisión de 2020.

En respuesta a otro usuario, Cantó añadió: "Hay que criarse con amor. No hace falta nada más. ¿Yo hubiera sido más feliz con mi padre al lado? No lo sé ni lo sabré, pero por favor, que no nos llame trastornados", escribió. La eurovisiva Ruth Lorenzo recogió el testigo del cantante y comentó: "Es una broma de mal gusto... a estas alturas de la vida", apoyó.

Me crié con mi madre, así de trastornado he salido. Lo que hay que escuchar... ??????????? https://t.co/RTtbbonER7 — Blas Cantó (@BlasCanto) February 19, 2020