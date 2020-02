El tremendo patinazo en Geografía de una joven en 'First Dates': "He ido por la costa de Salamanca" Ecoteuve.es 11:10 - 20/02/2020 0 Comentarios

Su cita afirmó vivir en Salamanca, lugar que ella no logró ubicar en el mapa

Este miércoles el restaurante de First Dates recibió a David, un agricultor salmantino que compagina a la perfección su trabajo con su pasión de ser DJ. De hecho, es conocido como 'DJ Monchi': "Cara de santo no tengo. Yo de santo poco. Me he vestido un poco de pijo. Tan pronto me ves así. En la noche cambio total", aseguró el comensal de 32 años.

Sin embargo, su cita a ciegas Carla, estudiante y cuidadora de Lugo de veinticinco años, no tuvo una buena primera impresión de él: "Este chico no me gusta. Igual me puedo enamorar con su personalidad pero no lo que están viendo mis ojos", soltó a la primera de cambio. David, por su parte, pareció estar contento con la elección del programa: "Carla tiene bastante pecho, así que por ahí bien", declaró ante las cámaras.

Lea también: El chasco de una "hipervenezolana" ante el plantón de su cita en First Dates: "Me has dejado mal"

Durante la cena, no se intuyó mucha química entre ellos y David intentó buscar un punto en común que recondujera su cita: "¿Has bajado a Salamanca alguna vez?", preguntó a su acompañante. "No he tenido el gusto", respondió ella con desgana antes de que protagonizar un divertido patinazo en Geografía.

"Pues no se tarda tanto, como mucho tres horas", insistió él. "Bueno, creo que sí he estado de pasada, por la costa", afirmó ella con rotundidad ante la incredulidad de su cita. "¿Por la costa, a Salamanca? ¿Pero por dónde has ido?", preguntó aguantándose la risa.

"En cuanto le dije eso, se dio cuenta de que había pasado muy poco por allí", afirmó más tarde David entre carcajadas en uno de sus totales a cámara. Finalmente, en el momento de la decisión definitiva, Carla rechazó una segunda cita con él porque estaba buscando al "típico malote" y David parecía no cumplir el perfil.