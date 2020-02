Jero Hernández desvela en 'El Millonario' su catastrófica primera vez en un concurso de televisión Ecoteuve.es 20/02/2020 - 10:25 0 Comentarios

El salmantino reapareció en Antena 3 meses después de ser eliminado en 'Pasapalabra'

Jero Hernández reapareció este miércoles en ¿Quién quiere ser millonario? seis meses después de su sorprendente eliminación en el desaparecido Pasapalabra de Telecinco. El salmantino probó suerte así en un nuevo concurso televisivo tras ser uno de los rostros más míticos del espacio que presentaba Christian Gálvez o de Saber y Ganar, donde logró ser centenario.

El concursante empezó desvelando a Juanra Bonet el dinero aproximado que ha ganado gracias a su participación en diferentes programas de la parrilla: unos 270.000 euros. El presentador preguntó al invitado si ya se había gastado esta cuantía y Jero dejó caer que sí: "Digamos que hay cosas... Lo de los agujeros es un tópico pero responde muy bien a la realidad", aseguró el castellanoleonés.

Jero contó entonces que su primera incursión en un concurso televisivo fue precisamente en El Millonario hace justo 20 años en una experiencia que no fue del todo afortunada: "Me llevé un llavero de la cadena [Telecinco] que organizaba un concurso, pero tengo muy buen recuerdo", dijo dejando boquiabierto al presentador.

"Estábamos a tope con los presupuestos hace 20 años. ¿Por lo menos tendría una llave con un apartamento en Torrevieja o un coche?", bromeó Bonet mientras Hernández afirmaba que había sido eliminado gracias al gorgonzola, ya que por aquel entonces no sabía que se trataba de un tipo de queso.

A la tercera... tampoco fue la vencida

Esta no fue su única vez en el formato: "La segunda fue ya en Antena 3 y lo presentaba Antonio Garrido. Me llevé 12.000 euros y fue la primera vez que gané dinero en un concurso", contó el salmantino, que tampoco logró ganar el bote del programa en su tercera intentona. A Jero se le atragantó en esta ocasión la costura al tener que descifrar cuál de las opciones no era un tipo de puntada básica.

El concursante decidió no plantarse con 30.000 euros y arriesgó marcando la palabra 'Escapulario' para intentar alzarse con 50.000 euros. La respuesta correcta era 'Punto María' y Hernández cayó eliminado marchándose a casa con 20.000 euros que ya tenía asegurados.