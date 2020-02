Gonzalo, devastado, escribe a Susana una carta de despedida: "Te querré hasta el día de mi juicio final" Ecoteuve.es 19:57 - 19/02/2020 0 Comentarios

El sevillano dedica una carta abierta a su ex seis meses después de su ruptura en 'La isla'

Los espectadores de La isla de las tentaciones vivieron este martes un auténtico drama: el reencuentro entre Susana y Gonzalo después de romper en el reality. Él sigue locamente enamorado aunque es consciente de que su ex tiene las ideas muy claras y que la reconciliación es inviable.

El sevillano ha querido despedirse de Su, como cariñosamente la llama, a través de una carta abierta en su cuenta de Instagram. Al texto, muy emotivo y sin ningún tipo de reproche, le acompaña una imagen del abrazo que se dieron al verse en plató.

La carta dice así:

"El amor de mi vida, por y para siempre. Gracias al destino por haberme dado la oportunidad de amar a la persona más fiel, leal y sincera que he podido conocer. Te querré hasta el día de mi juicio final, jamás he tenido el placer de disfrutar de una historia tan pura y real cómo la nuestra, mostramos el amor y el desamor a todos sin tapujos.

Será una cicatriz que luciré con orgullo por haber sido mi faro en la oscuridad. Jamás podré decir en mí vida nada malo de ti, antes prefiero morir. Te echo mucho de menos, no te voy a mentir, entiendo lo valiente que eres y todo lo que has hecho por mí en la sombra.

El tiempo me ha enseñado a comprender que lo único que intentas es protegerme para que no sufra. Ya me conocéis, y desde este justo momento pongo fin a la melancolía y la pena, no es algo que me haya gustado mostrar públicamente.

Deseo que seas la mujer más feliz del planeta, de lo contrario, jamás podré sonreír. Volveré a ser feliz, no te preocupes por mí. Vuela tranquila, Te quiero Su".