El dardo envenenado de Cristian Suescun a Rocío Flores sobre Rocío Carrasco en 'Supervivientes 2020'

El hermano de Sofía soltó un comentario sobre la madre de su compañera

Supervivientes 2020 ya ha arrancado. Aunque será este jueves 20 de febrero cuando los concursantes protagonicen el tradicional salto en helicóptero, el reality ya ha vivido los primeros conflictos entre los robinsones tras varios roces en la convivencia que estos están teniendo en el hotel en el que se hospedarán hasta que comience oficialmente la edición.

Uno de ellos lo han tenido Cristian, hermano de Sofía Suescun y Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Todo sucedió cuando Fani enseñó a algunos de sus compañeros la portada de una conocida revista que protagonizó en su primera entrevista tras el final de La isla de las tentaciones.

Al tenerla en sus manos, Suescun se percató de un detalle: en esa misma portada aparecía además Rocío Carrasco. "Mira, tú mama sale también", advirtió Cristian a la nieta de Rocío Jurado en un comentario que hizo que Flores 'lo asesinara' con la mirada. La concursante permaneció en silencio mirando fijamente al navarro mientras el resto comentaba el salto al estrellato de Fani.

Estas imágenes, desveladas en Mujeres y viceversa, abrieron un debate en el plató de Cuatro sobre la intencionalidad de Cristian de hacer daño a Rocío Flores. "No creo que lo haya dicho con maldad, él no está metido en el mundo del corazón, probablemente no lo sabía", defendió Suescun. "Ese comentario ha sido un poquito fuerte. No conozco al hermano de Sofía pero, todos más o menos sabemos quién es la madre de Rocío Flores y que no se llevan bien", aseguró por su parte Estela.