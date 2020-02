Adara y Gianmarco desvelan detalles de su primera noche sin cámaras: "Ha sido más maravilloso de lo que imaginaba" Ecoteuve.es 19/02/2020 - 17:07 0 Comentarios

Marta López cuenta en 'Ya es mediodía' las impresiones de la madrileña

Seis meses después de que se conocieran en el arranque de Gran Hermano VIP 7, Adara y Gianmarco han podido disfrutar al fin de su primera noche sin cámaras. La pareja, que confirmó su noviazgo hace unas semanas en El Tiempo del Descuento, han podido pasar sus primeros días juntos después de que el italiano se convirtiera en el ganador del improvisado reality de Telecinco.

En la gala del pasado domingo, Gianmarco se reencontró con Adara en el plató de Mediaset tras su salida de la casa de Guadalix de la Sierra en la que nació su historia de amor. Onestini aseguró entonces que aunque le quedaban ocho asignaturas para licenciarse en Italia, su intención era vivir con Adara en Madrid donde, por cierto, ya se ha empadronado.

Este miércoles, Marta López explicó que había hablado con Adara para que le contara cómo habían sido sus primeras 48 horas junto a su chico. "Le he preguntado que si lo han hecho con la luz apagada o encendida y no me lo ha querido decir", empezó relatando ante las risas de Sonsoles Onega.

"Sólo te voy a decir que ha sido mucho más maravilloso de lo que imaginaba. Estoy encantada y feliz", aseguró la tertuliana explicando que aunque Gianmarco se ha ido unos días a Bolonia para visitar a su familia, regresará este fin de semana a España para volver junto a Adara y su hijo. "Me ha dicho que su vida ahora gira entorno al bebé y que se podrán ver en función de las necesidades del niño", concluyó López.