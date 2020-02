La respuesta a la pregunta del sexo de 'La Resistencia' que Broncano "llevaba tres años esperando" Ecoteuve.es 14:30 - 19/02/2020 0 Comentarios

Fernando Trueba visitó el programa de Movistar + y contestó algo nunca visto

Fernando Trueba visitó este martes La Resistencia. Al final de la entrevista, y como es habitual en el programa de Movistar +, Broncano preguntó al cineasta por sus relaciones sexuales en los últimos treinta días.

Trueba, que en un principio se mostró receptivo, se interesó por la pregunta planteada por el cómico: "¿Solo o con otra persona? ¿También en grupo? ¿Eso cuenta como más?", empezó diciendo. "¿Cuenta más sexo oral o escrito?", siguió preguntando entre risas. "¡Ojo, sexo escrito nunca lo hemos pensado! ¿Lo de mandar la berenjena y el melocotón por WhatsApp?", exclamó Broncano.

Acto seguido, Trueba se puso a citar clásicos de la literatura erótica que despertaron la risa del público. "Yo prefiero sexo oral a escrito", continuó bromeando el cineasta ante la persistencia de Broncano: "Bueno, pero da un dato o un número, si quieres", intentó nuevamente.

Entonces fue cuando llegó la aplaudida respuesta de Trueba: "¿Pero a ti qué te importa, macho?", espetó el director. Tras despertar el fervor del público, el presentador le alabó: "Llevaba tres años que digo 'A ver cuándo alguien dice eso'. Porque por un lado es la respuesta ideal. Me la apunto aquí. Me has puesto en mi sitio". "Eres una persona enormemente comprensiva", remató Trueba.