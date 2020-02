El chasco de una "hipervenezolana" ante el plantón de su cita en 'First Dates': "Me has dejado mal" Ecoteuve.es 19/02/2020 - 11:46 0 Comentarios

Carolina se llevó un jarro de agua fría ante el desaire que le hizo Daniel

Carlos Sobera recibió este martes en First Dates a Carolina, una joven que se define a sí misma como "hipervenezolana" y que acudió al dating de Cuatro con el objetivo de encontrar a su media naranja tras haber sufrido varios palos en el amor.

"Tuve una relación larga con el padre de mi hija pero llevamos cuatro años separados porque embarazó a otra", aseguró la joven en unas palabras que dejaron atónito al presentador. "Esto te destrozó, ¿no?", se interesó el vasco. "Sí obviamente. Cuando decidí formar una familia, me quedé sola con una niña pequeña de la que estoy todavía detrás de ella porque es difícil estar sola con una bebé. Fue muy doloroso", explicó Carolina antes de confesar que, pese a todo, "sigue teniendo fe en el amor".

Lea también: "Eres un payaso": el hachazo de una joven al autor del plantón más cruel de la historia de First Dates

Minutos después, la comensal se llevaría un nuevo chasco al ver cómo su cita le daba plantón por una excusa que no la convenció en absoluto. Carlos Sobera recibió la llamada de Daniel, el chico con el que el programa la había emparejado, quien explicó los motivos por los que no había podido acudir al encuentro. "Me operaron de una muela la semana pasada y tengo un flemón. Pensaba que me recuperaría pero no estoy bien para ir. Quiero pedir disculpas, porque no es que no quiera ir, sino que ha sido un tema de salud", se ha justificado el joven.

"Pueden pasar estas cosas, pero el compromiso hay que respetarlo. Si ya te comprometiste a algo, tienes que seguir hasta el final", aseguró Carolina, a la que Sobera dio la oportunidad de hablar con Daniel. "Me has dejado mal", le hizo saber ella antes de que el presentador propusiera a ambos tener la cita un poco más adelante.