El aplaudido zasca de Sandra Barneda a Andrea en 'La isla de las tentaciones': "¿A ti qué narices te importaba?" 19/02/2020

La presentadora reprochó a la joven su actitud con Ismael en el reality

La catalana vivió un rifirrafe con Suso: "Te lo llevas todo a la polémica"

Cuatro emitió este martes el debate final de La isla de las tentaciones para intentar cerrar las cuentas que aun quedaban pendientes entre sus protagonistas. Y si bien Susana y Gonzalo pudieron reencontrarse al fin seis meses después del desenlace del reality, Andrea se enfrentó a sus declaraciones más polémicas sobre su ya exnovio Ismael.

En una de las imágenes, la catalana se atrevía a decir que su chico debía darle explicaciones por el tonteo que estaba teniendo con varias de las solteras tras haber visto los vídeos de ella acostándose con Óscar. Sin duda, una actitud muy criticada por los seguidores del programa.

"Yo a veces me explico bastante mal, así que entiendo que la gente no me entienda. Lo que quería decir es que yo he estado con Óscar desde el primer momento y manteniendo una línea", empezó diciendo. "Lo que yo no entendía es que él jugara con tres chicas, una cita con una y con otra, de pronto te das un beso con una chica en la que nunca te habías fijado... A eso me refería con las explicaciones", añadió en unas nuevas palabras que no convencieron a nadie.

En ese momento, Sandra Barneda aprovechó para lanzar un zasca a la joven que arrancó el aplauso del público presente en plató: "Mi pregunta es: ¿A ti qué narices te importaba si jugaba con una o con otra? De buen rollo, ¿eh? Pero si estás con uno, era tu pareja, y él coge a una y a otra, ¿a ti que más te da?", preguntó la presentadora ante una sonrojada Andrea.

"Me importaba porque hasta el momento en el que acabamos el programa, él seguía siendo mi pareja. Yo no había podido tener esa conversación con él", respondió antes de otra aplaudida intervención de Suso. "¿Pero cómo puedes pensar que Ismael seguía siendo tu pareja si había visto vídeos acostándote con otro hombre? Tienes que ser un poco consecuente", pidió a la barcelonesa.

"Para dejar a tu pareja tienes que estar frente a frente. Yo no lo puedo dejar en un vídeo. Podía haberle mandado un vídeo dejándolo pero yo no quiero que me dejen de esa manera", aseguró Andrea. "Tu actitud es de malcriada e inmadura", insistió Suso, que vivió otro rifirrafe poco después con Sandra Barneda.

El pique de Suso con Barneda: "Lo llevas todo a la polémica"

Durante el cara a cara entre Susana y Gonzalo, Suso aprovechó para preguntarle al sevillano cuánto tiempo llevaba sin mantener relaciones sexuales. "Llevo seis meses completamente aislado", confesó el joven mientras el catalán aseguraba que él "no aguantaba seis meses ni loco". "A paja y agua", señaló Montoya.

"Le puedes preguntar también a Susana", apuntó en ese momento Sandra Barneda. "A una señorita no se lo pregunto por respeto no", respondió Suso. "A una señorita por respeto no, pero al que está hecho polvo sí... Qué antiguo, de verdad", dijo indignada la presentadora. "Tú te crees que los hombres tienen una necesidad sexual mayor que las mujeres, no lo entiendo", añadió la presentadora.

"Es que para mí no es elegante preguntárselo a una mujer. A él sí porque le conozco, tengo confianza con él. Sandra tú te lo quieres llevar siempre al lado polémico y a mí no me gusta eso", se quejó Suso. "No polémico no, yo recojo lo que dicen tus palabras", concluyó Barneda.