Óscar descubre que Andrea pasó una noche con Ismael y rompe con ella en directo: "¡Eres una inmadura!"

El malagueño se enteró en plató de que se habían acostado tras el reallity de Mediaset

Lo que ocurrió entre Andrea e Ismael al salir de La isla de las tentaciones continuaba siendo una incógnita hasta que este martes, en el último debate, todo salió a la luz.

Andre e Ismael confesaron pasar una noche juntos después del reallity, pero ninguno había terminado de arrojar toda la información de lo sucedido. Según Andrea tan solo durmieron. Ismael, por su parte, no se vio en la obligación de contar los hechos: "Si alguien tiene que decir qué paso esa noche es ella", declaró, achacando que él no tenía ningún compromiso sentimental.

No obstante, durante el último debate el tema se reabrió e Ismael, fruto del enfado que iba acumulando hacia la actitud de Andrea, decidió contar lo ocurrido: "El día de la hoguera final te fuiste con Óscar y al día siguiente te acostaste conmigo. En mi cara no me vas a mentir", espetó el joven visiblemente cabreado.

Óscar, que acto seguido entró en el plató, reconoció que siempre tuvo "la mosca detrás de la oreja" con respecto a lo ocurrido aquella noche y pidió explicaciones a su chica. Andrea, al verse acorralada, le atacó reprochándole que él esa noche se marchó a dormir con Rubén, y que ese fue su principal motivo para ir a buscar a Ismael al día siguiente, información que el tentador también desconocía.

En ese momento, Óscar explotó: "Esto no me gusta, me has faltado el respeto. Cuéntame la verdad desde el primer día y hasta podría haberte perdonado, pero enterarme así, siete meses después...", expuso el malagueño. Andrea se mostró muy molesta ante la actitud de Óscar en el plató: "No quiero saber nada más de esta persona (refiriéndose a Óscar), has esperado a llegar aquí para decírmelo cuando dormimos juntos ayer".

Óscar, sin dar crédito, recordó "que se acababa de enterar de los hechos" y zanjó el tema: "Eres una persona inmadura y ahora lo pagas conmigo", concluyó, poniendo punto y final a su relación con Andrea.