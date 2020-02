Christofer pide matrimonio a Fani y veta para su boda a una concursante de 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 19/02/2020 - 10:06 0 Comentarios

La pareja del reality de Mediaset se casará tras el final de 'Supervivientes'

"Me da miedo que Fani me sea infiel en 'Supervivientes", confiesa el joven

Un día antes del esperado salto en helicóptero con el que Fani pondrá inicio a su aventura en Supervivientes, la madrileña y Christofer han concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que anuncian un bombazo que muy pocos esperaban: la pareja de La isla de las tentaciones se casará después del paso de ella por el reality de aventuras de Telecinco.

"Le he pedido que se case conmigo cuanto antes", anuncia Christofer. "En 2016, me pidió matrimonio en Torrevieja, ahí nos hicimos pareja de hecho. El otro día decidimos que nos casamos después de Supervivientes, cuando vuelva pondremos día, pero será en verano, con calor", añade Fani antes de dar más detalles de su boda.

Lea también: Así fue el reencuentro de Susana y Gonzalo: "Sentía rechazo, ya no estaba enamorada"

Y mientras que el joven quiere "algo sencillo", ella prefiere "un bodorrio por la iglesia, una cena cóctel y una macrofiesta". "Me gustaría que la boda durara dos días. Me veo con un vestido ajustado, palabra de honor, con un poco de cola", explica la participante más polémica del reality después de su sonada infidelidad con Rubén que casi le cuesta su relación con Christofer. Este avanza que la ceremonia será "como ella quiera", aunque reconoce que a él le gustaría que fuera en la playa.

Christofer veta en su boda a una compañera de Fani

Christofer y Fani dan en su entrevista un avance de su lista de invitados y discrepan a la hora de decidir qué compañeros del programa acudirán a su boda. "A mis compañeras todas, las cinco", asegura la madrileña antes de ser rebatida por su chico. "No, por lo menos a Andrea no, le tengo manía", responde tajante.

Fani explica entonces que a Christofer "le molesta que Andrea le fuera infiel a Ismael": "Yo sigo quedando con ellas, me han apoyado en todas mis decisiones", defiende la futura robinsona. "No me han hecho nada directamente, pero he visto lo que han apoyado en el reality. Alentaban la relación de Fani y Rubén. No me gustaba, las amigas tienen que aconsejar bien", explica él antes de que Fani asegure que ella tampoco quiere invitar a ninguno de los chicos de La Isla.

"Me da miedo que Fani me sea infiel en Supervivientes"

Tras todo lo ocurrido, y a pesar de la reconciliación, Christofer reconoce que tiene una "puntilla de celos y miedo" con Fani. "Creo en la segundas oportunidades, no en las terceras. En el fondo me da miedo que Fani me sea infiel en Supervivientes", explica mientras ella asegura que no tiene nada de lo que preocuparse.

"Es miedo. Si hemos superado lo de Rubén en vivo y en directo, y ahora seguimos pese a todas las críticas, soportaremos lo que venga", declara Fani, que desvela finalmente los motivos por los que ha decidido animarse a esta nueva aventura. "Voy para que la gente me conozca más y demostrarle a él todo lo que lo quiero y que sepa que no volveré a serle infiel", promete.