Así fue el reencuentro de Susana y Gonzalo: "Sentía rechazo, ya no estaba enamorada" Ecoteuve.es 19/02/2020 - 8:55 0 Comentarios

Los concursantes de 'La isla de las tentaciones' volvieron a verse en el debate

Susana y Gonzalo se reencontraron en un plató de televisión seis meses después de su sonada ruptura en La isla de las tentaciones, el reality de Mediaset que acabó la semana pasada.

Gonzalo, destrozado todavía, abrazó a su ex nada más verla en el estudio de televisión. "Te quiero mucho", dijo el concursante sevillano.



Susana expuso sus razones para no haberle visto desde que acabó la grabación de La isla de las tentaciones. "Lo conozco perfectamente. Sé que si estoy más de la cuenta o le muestro más cariño se va a agarrar a cualquier cosa positiva para pensar que tenía posibilidades", relató. "Ha perdido mucho tiempo buscando razones, culpándome a mí, culpándose a él".



La ruptura de Susana y Gonzalo fue la más sorprendente de todas. De hecho, ninguno de los dos se pusieron los cuernos en el programa. No obstante, había algo que estaba roto y ella decidió cortar el último día de programa.



"Para yo hacer eso en una hoguera delante de todo el mundo tenía que estar un poco ida. Yo sabía que ninguno de los dos iba a tener nada con nadie pero no había contemplado la posibilidad de desenamorarme. Creo que ya lo estaba y allí me di cuenta", explicó Susana.

"Al verme sola me di cuenta de que realmente estábamos unidos porque él era muy dependiente, no por mí. Le echaba de menos pero para contarle cosas, como un amigo, no como una pareja. Verle tan tocado me duele mucho", prosiguió."Yo sentía muchísimo rechazo y no entendía por qué. No entraba en mí que estuviese desenamorada. Mi vida con él era muy feliz. Es la primera vez que no pensé en nada. Yo iba vomitando palabras sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. No estaba controlando la situación. También me gusta verme así".

"Para mí lo fácil hubiese sido reprocharle las cosas en la hoguera, irnos juntos, llegar y dejarlo. Pero al final era la verdad. Estaba como saturada, yo cuando iba por las antorchas iba a decir que nos íbamos juntos con una conversación pendiente. Pero me salió eso", confesó.