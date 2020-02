"Nos hemos enrollado todos": la tremenda pillada a Samantha que confirma las parejas de 'OT 2020' Ecoteuve.es 18/02/2020 - 17:23 0 Comentarios

La alicantina confirma las relaciones entre los concursantes del talent de TVE

Después de un mes de convivencia en la Academia, algunos concursantes de OT 2020 han comenzado a olvidarse de que están rodeado de cámaras y micrófonos que los vigilan durante las 24 horas del día. Es el caso de Samantha, que ha puesto patas arriba el talent musical de TVE con una confesión que ha pillado por sorpresa a los seguidores del formato.

Este lunes, los 12 participantes que aun continúan en liza tuvieron su primera clase grupal con Manu Guix. Antes de realizar el reparto de voces, el director musical de la Academia destacó que actualmente eran "seis chicos y seis chicas". "¡Qué gracioso!", exclamó Samantha antes de que Eva le preguntara "por qué". En ese momento, la alicantina espera unos segundos y susurra al oído de Nia: "Y nos hemos enrollado todos".

Lea también: Samantha (OT 2020) se queja por tener que hablar en español, "ese idioma del demonio"

A la canaria se le salieron los ojos de las órbitas y tapó enseguida el micro de Samantha con su mano. "¡Que no se oye! ¡En serio!", defendió la valenciana. "¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer!", dijo por su parte Eva entre risas, que aseguró no haber oído lo que dijo Samantha... "pero me lo imagino". "Céntrense, por favor", le pidió Nia agobiada a sus compañeras para escurrir el bulto.