La inesperada alianza de Fani y Rocío Flores en 'Supervivientes 2020' antes de su esperado estreno

Las concursantes del reallity de Telecinco están forjando una gran relación

A pocas horas para que dé comienzo la nueva edición de Supervivientes 2020, los concursantes ya van tomando posiciones en cuanto a alianzas y enemistades. La concursante revelación de la edición, Fani, ha sido noticia por protagonizar el primer enfrentamiento contra Yiya en el aeropuerto; pero además, la pareja de Christofer está dando que hablar, también por su estrecha amistad con Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

La alianza entre ambas está siendo tan intensa que incluso llegaron a compartir confidencias sobre sus vidas. En las imágenes ofrecidas en exclusiva por Myhyv se las puede ver a las jóvenes muy juntas en el aeropuerto, desayunando, en el hotel... Y sobre todo, charlando sobre las peripecias vitales que le han llevado al reality de Telecinco.

Lea también: Patinazo de Telecinco: anuncia por error a Fani como la nueva concursante de 'Supervivientes'

La concursante de La isla de las tentaciones les explicó, por ejemplo, que Christofer le regaló un peluche en forma de corazón que tenía su olor. Ese era su objeto personal en la isla. Rocío, por su parte, le contó cuánto echaba de menos a su novio y lo enamorada que está de él: "Es diferente porque cuando van pasando los años, la cosa se enfría. Pero lo que siento es amor, no rutina", explicó la joven.

Entonces Fani se sinceró con ella relatando cómo vivió toda la polémica tras La isla de las tentaciones: "Mi novio y yo hemos demostrado que, a pesar de todo, de una cagada tan monumental, de absolutamente todo, estamos enamorados. Yo me di cuenta de que es el hombre de mi vida. A mí Chris me deja y me muero", declaró.