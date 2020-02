Susana y Gonzalo, siete años de amor en televisión: de su flechazo en 'GH' a su ruptura en 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 17:45 - 18/02/2020 0 Comentarios

Los concursantes del reality protagonizan el reencuentro del morbo este martes en Cuatro

La isla de las tentaciones gasta este martes su último cartucho. El morboso reencuentro entre Gonzalo Montoya y Susana Molina tras su ruptura pondrá el punto y final al formato presentado por Mónica Naranjo que, contra todo pronóstico, ha arrasado en audiencia y se ha convertido en un fenómeno social en nuestro país.

Casualidades del destino hicieron que Gonzalo y Susana rompieran delante de las cámaras exactamente el mismo día (11 de febrero) en el que, siete años antes, en 2013, la murciana hacía su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra para participar en Gran Hermano 14.

Su relación, por tanto, ha sido televisada de principio a fin y los espectadores han sido testigos directos tanto de sus comienzos en Gran Hermano como de su dramático final en La isla de las tentaciones. Siempre, con cámaras de por medio.

Susana decidió poner fin a su historia de amor con Gonzalo en la hoguera final de La isla de las tentaciones. Entre lágrimas y con mucha valentía, la ganadora de GH 14 hizo ver a su chico que ya no estaba enamorada de él tras una pregunta definitiva de Mónica Naranjo.

"No quiero verle mal y se confunda lo que siento. Yo vine aquí con la ilusión de recuperar lo del principio y no lo he hecho", dijo antes de marcharse sola de la isla dejando machacado a Gonzalo.

Aunque esto sucedió hace seis meses, el sevillano sigue consternado a día de hoy. De hecho, no participó en la entrega grabada hace un mes que repasó cómo estaban las parejas en la actualidad. En cambio, Susana sí lo hizo.

Así fue el flechazo entre Susana y Gonzalo en 'GH 14'

Todos los espectadores han llorado con la ruptura de Susana y Gonzalo en La isla de las tentaciones pero, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Cómo se enamoraron en Gran Hermano? La entrada de los gemelos Montoya en la sexta semana de concurso revolucionó la casa y, en un primer momento, Susana se sintió atraída por Carlos, el hermano de Gonzalo.

Que Gonzalo y Susana se enamoraran parecía imposible después de que saliera a la luz el affaire de él con Argi en una discoteca de Benidorm, uno de los máximos apoyos de la murciana en la casa. Pero ocurrió. Ambos se dejaron llevar hasta que se dieron su primer beso. Cuando los gemelos fueron expulsados, Gonzalo dedicó a su chica estas bonitas palabras: "Susi, que te quiero más que a toda mi vida, churri".

¿Cuál es la relación de Susana y Gonzalo en la actualidad?

La relación entre Susana y Gonzalo continuó lejos de Guadalix de la Sierra y la pareja se consolidó. Ella, incluso, dejó todo por él y se mudó a Sevilla para empezar una vida en común.

Durante todos estos años, los dos han compartido su amor en las redes sociales e, incluso, en YouTube. Sin embargo, que Susana borrara todas las fotografías después del verano dio que pensar que su relación se había roto en la grabación del reality en República Dominicana. Y, efectivamente, esto ocurrió.

En la actualidad, Gonzalo sigue "enganchado" de Susana. "Tengo ganas de reencontrarme con ella este martes", dijo en Viva la vida el sevillano que, reconoció haber necesitado un psicólogo para superar el trauma. "Deseo que llegue ese momento porque quiero poner fin a este cuento de hadas que hemos vivido".

A la espera de ver qué ocurre este martes, parece que Gonzalo y Susana están más distanciados que nunca. De hecho, según dejó caer Diego Arrabal en el programa de Emma García, la murciana podría estar conociendo a otro chico. Mientras, Rafa Mora afirmó que él también tenía una "nueva amiga": "Muy guapa y morenita".