La misteriosa conversación entre Hugo y Eva en 'OT 2020' sobre la canción que ha compuesto a su novia: "Me hace gracia"

La gallega, sorprendida por el tema que el andaluz ha compuesto a su pareja

Los espectadores de OT 2020 se han revolucionado este martes después de que un vídeo de una conversación entre Hugo y Eva haya corrido como la pólvora a través de las redes sociales. En él, aparecen el cordobés y la gallega hablando de la canción que el joven ha compuesto dentro de la Academia para su pareja.

En uno de los boxes de la escuela, los concursantes han mantenido una misteriosa charla en la que se mandan mensajes a medias sobre el tema que lleva por título Aurora [nombre de la novia pareja de Hugo] en un dato que, aparentemente, el andaluz no quiere desvelar a su compañera.

"¿Por qué no me lo dices [el título de la canción]?", le pregunta Eva a Hugo. "¿Por qué te centras en eso?", replica este sorprendido. "Porque ayer me lo dijeron", insiste la gallega. "Me hace gracia...", comenta ella contrariada. "¿No me entiendes?", le planteó entonces Hugo mientras le reprochaba que parecía estar molesta.

"Si fueras tú, ¿cómo estarías?", le pregunta Hugo a una Eva que no para de repetir que le "hace gracia". "Me hace gracia que vaya por ella, ¿sabes?", insiste confundida mientras él evita seguir hablando de un tema que ha dado de sí en las rede sociales.

Los fans del programa han reactivado una 'carpeta' que se creó al principio de la edición, cuando los rumores sobre un posible affaire entre Hugo y Eva sonaron con fuerza dentro y fuera de la Academia. Tanto fue así que hasta la propia Aurora dejó de seguir a su novio y eliminó varias fotos junto a él. ¿Será la canción de Hugo una manera enigmática de pedirle disculpas?

Por otro lado, hay quienes 'shippean' a Hugo con Anaju. Sin embargo, esta idea quedaría totalmente descartada al ver otra conversación del cantante con la turolense en la que hablan abiertamente del título y conflicto que plantea en la canción.

Lo de Hugo y Eva en el box #OTDirecto18F pic.twitter.com/QsBAnTNHvJ — Robin Aniston ???? (@miraraspersores) February 18, 2020

Si ha habido tema entre alguien aquí es entre Hugo y Eva :__

"Si fueras tú, ¿cómo estarías tú?"

"No me hace gracia, o sea me hace gracia"

"¿Qué te hace gracia?"

"Que sea... por ella"

"¿Te hace gracia?"

"Me hace gracia que vaya por ella, ¿sabes?"#OTDirecto18F — Robin Aniston ???? (@miraraspersores) February 18, 2020

Si no queréis ver lo de Hugo y Eva después de lo de hoy, honestamente estáis ciegos y sois tontísimos. #OTDirecto18F — Arpía (@_Arpia_) February 18, 2020

Mi teoria es: hugo y eva estaban liados al principio, pero despues de señorita hugo empezo a pasar de eva y esta se decanto por rafa. Hugo esta poco a poco pillandose por anaju, ayer pasó algo y de ahí la conversacion de hoy #OTDirecto18F — SALVAR ANNE (@ninawayyy) February 18, 2020

El resumen es que Hugo y Eva tuvieron algo pero se acabó y ahora él aunque no quiere está empezando a sentir por Anaju pero no quiere porque quiere a su novia y está hecho un lío. Es lo que yo creo #OTDirecto18F — V. (@valentina_sues) February 18, 2020

En caso de que haya algo entre Hugo y Eva, es normal q él mencione a la novia y hacer q no pasa nada porq no quiere hacerle daño (aunq aquí no somos tontxs ????), pero lo que no veo normal es hacerle una canción en esta situación, por eso flipa un poco Eva. OPINO YO #OTDirecto18F — Silvia #Eva???? (@silvvia95) February 18, 2020