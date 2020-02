El guiño de Greta Thunberg a María Teresa Campos en una magistral parodia de Joaquín Reyes Ecoteuve.es 18/02/2020 - 13:08 0 Comentarios

El humorista sorprende con una nueva imitación en 'El Intermedio'

Joaquín Reyes volvió este lunes a sorprender con una desternillante parodia a los espectadores de El Intermedio. En esta ocasión, el humorista se metió en la piel de Greta Thunberg, la joven activista contra el cambio climático, para protagonizar un nuevo Zanguangos que regaló a la audiencia más de un momentazo.

"Soy modestamente la niña sueca más famosa del mundo desde Pipi Calzaslargas. Pero yo estoy más comprometida, no sabéis la cantidad de laca que usaba ella para hacerse es peinado", empieza diciendo Thunberg antes de explicar cómo se inició en el activismo.

"Una profesora de Ciencias nos dijo que el mundo se iba a acabar y yo con un disgustazo... Aun así merendé. Me vine arriba y me apollanqué aquí en la calle con mi humildad", continúa diciendo el cómico. "Porque soy una niña muy humilde, no me importa la fama ni ser el nuevo referente, lo que realmente me importa es el futuro del planeta", dijo con ironía el manchego.

Tras hacer una imitación de la ya mítica intervención de Thunberg en la ONU, la parodia de la ecologista explicó cómo fue su vista a España para encabezar la marcha mundial contra el cambio climático.

"Me pasó una cosa... Se me acercó un hombre chiquitín que parecía víctima de la contaminación radiactiva y me agaché y le pregunté: '¿Pero que te han hecho, angelico?' Y me dijo: 'No, no, pero si yo soy el alcalde de Madrid'... Me quedé a cuadros", señaló antes de aparecer ante las cámaras con un cartel en el que se podía leer: "Se acaba Edmundo y el mundo". Se trata de un divertido guiño a María Teresa Campos en su icónico titular tras su ruptura con Bigote Arrocet.