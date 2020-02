Rubén ('La isla de las tentaciones') se moja sobre la reconciliación de Fani y Christofer: "No se acordaba de él" Ecoteuve.es 12:22 - 18/02/2020 0 Comentarios

El nuevo tronista de 'Myhyv' habla de su relación con la madrileña

Cuatro estrenó este lunes el primer especial de Mujeres y hombres y viceversa sobre La isla de las tentaciones con el que Mediaset intentará impulsar sus datos de audiencia. El espacio contó con una gran cantidad de participantes del reality y se abordaron algunas polémicas que se desataron durante su desenlace.

Rubén, el soltero estrella del programa grabado en la República Dominicana fue una vez más el claro protagonista: se estrenó como nuevo tronista y la mayoría del programa se centró en su explosiva relación con Fani.

Lea también: Jorge Javier Vázquez, en shock con Rubén ('La isla de las tentaciones'): "He pensado en sus palpitaciones"

Uno de los momentos llegó con la reacción que tuvo el tentador ante unas declaraciones realizadas por Fani antes de llegar a Supervivientes. "Yo me fui a vivir con él a los tres días de conocernos, y me hice un tatuaje con su nombre a los 3 meses. Él tenía 21 años y yo 28. A mí me costó, porque él era superjovencito y yo era una madurita, pero él me demostró que quería estar conmigo", empezó diciendo sobre sus inicios con Christofer.

Además, la que se convertirá en unos días en concursante del reality de supervivencia también comentó que "Christofer y yo hemos demostrado que lo nuestro es amor, a pesar de la cagada que he tenido delante de toda España. Él es el hombre de mi vida. A mí Christofer me deja y me muero", aseguró la joven.

La respuesta de Rubén al vídeo de Fani

Tras ver el vídeo, el nuevo tronista respondió: "Tanto hombre de mi vida, y aunque no quiero hacer leña, en La isla de las tentaciones se acordaba poco de él. Yo no creo que yo sea el hombre de su vida, pero creo que en mí encontraba sentimientos diferentes. Yo le aportaba cosas diferentes y puede que el rechazo que yo pude hacerle en su día le haya creado una dependencia", aseguró Rubén a Nagore Robles.