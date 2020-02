La sorprendente confesión de Iñaki Williams sobre sus fiestas: "Soy de ron cola, un cubata, otro, luego otro..." Ecoteuve.es 18/02/2020 - 10:44 0 Comentarios

El delantero del Athletic demostró ante Pablo Motos su gran sentido del humor

Pablo Motos recibió este lunes la visita de Iñaki Williams. El delantero del Athletic de Bilbao acudió a El Hormiguero para hacer balance de la gran temporada que está haciendo en las filas del club vasco y desvelar algunas anécdotas sobre su vida. El jugador de origen ghanés aprovechó además la ocasión para lanzar un alegato contra el racismo pocas semanas después del incidente que vivió durante su partido en Cornellá.

"Voy a decirlo ahora que tengo la oportunidad de que me está viendo la gente: no fue toda la afición del Espanyol, fueron 12 o 15 impresentables que, en vez de ir al campo a animar a su equipo, van a insultar", empezó relatando Williams. "Tenemos que educar a los chavales más jóvenes, porque los niños imitan a los adultos", siguió defendiendo el invitado antes de pedir que el foco del racismo no se pusiera sólo en él sino "en la gente que viene a buscarse el pan para comer y ayudar a sus hijos".

Iñaki Williams pilló a Pablo Motos por sorpresa al describir la sensación que tiene cada vez que marca con su equipo: "Cuando el balón rebasa la línea de gol es como un orgasmo. Estás fuera de ti y te crees dios en ese momento", explicó entre risas al presentador.

Esta no fue la única declaración inesperada del futbolista. Tras hacer gala de su humildad, Williams confesó su gran afición por la fiesta: "La gente que no me conoce tiene que ver que soy un chaval humilde, me considero un chaval joven, que le gusta pasárselo bien, amigo de sus amigos...", empezó diciendo. "¿A quién no le gusta salir y a veces desfasar con los colegas? Soy de ron cola, me gusta, un básico. Ron cola, un cubata, otro y luego otro...", concluyó el delantero provocando las carcajadas del público.