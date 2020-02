Inesperada expulsión de Margarita en 'Maestros de la costura', rival de Joshua y Begoña Ecoteuve.es 18/02/2020 - 9:19 0 Comentarios

El programa pierde a una de las concursantes que más había despuntado desde el estreno

Margarita, una de las rivales a batir en Maestros de la costura, se convirtió este lunes en la expulsada del programa que emite La 1. Fue la peor en la prueba de expulsión y tuvo que recoger sus cosas y marcharse del taller.

Margarita la lió en la última prueba del concurso, en la que tuvieron que reproducir una prenda pero también teñirla. Margarita decidió innovar añadiendo el tinte de color a la prenda antes del centrifugado pero sin sellar el color. El proceso perjudicó a sus compañeros, que vieron cómo sus prendas se manchaban por culpa de ella.



Lorenzo Caprile abroncó a la concursante por su desastrosa decisión. "No atendiste en la clase magistral y eso se refleja en tu prenda", dijo. "No has pensado en tus compañeros que venían detrás". "No ha sido mi intención", acertó a responder la participante.

Margarita: "Soy tan tonta que me voy contenta"

La sorpresa por la expulsión fue mayúscula, sobre todo porque Margarita se había significado como una de las mejores concursantes y rival de Begoña y Joshua. "Ha sido un placer, sinceramente. He aprendido mucho. Estoy acostumbrada a perder. Me llevo lo que he aprendido. Me voy contenta. Yo soy tan tonta que me voy contenta", continuó.

"Me voy recordando el primer momento cuando llegué y flipé al estar aquí después de ver el programa en la tele. Ha sido una experiencia buena pero me quedo con la pena de que los jueces no me han llegado a conocer", terminó antes de decir adiós definitivamente... ¿o a la espera de la repesca?