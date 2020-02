Jorge Javier Vázquez, en shock con Rubén ('La isla de las tentaciones'): "He pensado en sus palpitaciones" Ecoteuve.es 17/02/2020 - 19:31 0 Comentarios

El presentador se topa con el nuevo tronista de 'MYHYV' a las puertas de Mediaset

Rubén Sánchez, el tentador que puso patas arriba la relación de Fani con Christofer en La isla de las tentaciones, es el hombre del momento. El exfutbolista, que ha debutado este lunes como tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha dejado impresionado a Jorge Javier en su encuentro por los pasillos de Mediaset.

"Justo cuando entraba por los tornos de Telecinco y mi primer impulso ha sido 'voy a pasar de él, no vaya a ser que se piense que todo el monte es orégano", ha empezado diciendo el presentador de Sálvame.

"Pero, de verdad, el señor me ha mirado a los ojos y, sonriendo, me ha dicho mi nombre", ha continuado contando con una sonrisa en la cara: "Se me han caído los calzoncillos al suelo".

"Es altísimo, es muy guapo, es impresionante. Lo primero que he pensado al verlo han sido sus palpitaciones, te lo juro. Impresionante", ha proseguido para zanjar que "la televisión no le hace justicia de cómo es en persona".