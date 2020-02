Se busca concursante 18 para levantar el casting de 'Supervivientes 2020': ¿quién encaja mejor en el puzzle? Ecoteuve.es 18:41 - 17/02/2020 0 Comentarios

Hasta ahora, y salvo Rocío Flores, los nombres confirmados son más anónimos que en otras ediciones

Supervivientes 2020 arrancará este jueves con Jorge Javier al frente. El reality de Telecinco tendrá la casi imposible misión de superar los datos de audiencia que consiguió en 2019, la más vista de la historia con una media del 33,7%, gracias a la participación de Isabel Pantoja.

Bulldog TV, la productora del formato, ha confeccionado un casting muy joven y low cost: muchos concursantes son familiares de, como es el caso de Elena Rodríguez, la madre de Adara; o Cristian Suescun, el hermano de Sofía; o participantes de otros realities como Ferre o la propia Fani, de La isla de las tentaciones.

Probablemente, Rocío Flores es, a día de hoy, la concursante estrella. Y, recordemos, que la hija de Antonio David 'nació' en televisión el pasado mes de septiembre como defensora de su padre en plató durante GH VIP 7.

Sea como fuere, y tras poner cara a 17 concursantes, todo parece indicar que Telecinco se guarda un as en la manga para sorprender a los espectadores en el directo en la gala del jueves poniendo cara al participante número 18. Por el momento, Supervivientes no ha no ha dado ninguna pista. Pero, ¿quién podría ser?

¿Quién será el concursante número 18 de 'Supervivientes'?

Sería toda una sorpresa ver a Bertín Osborne saltar desde el helicóptero después de que lo haya negado una y otra vez. Por el contrario, quien encajaría mejor en este puzzle sería Luca, el hermano de Gianmarco. Su ausencia en la final de El tiempo del descuento hace pensar que ya haya viajado a Honduras. Además, allí se vería las caras con Elena y con Hugo Sierra.

Otros, en cambio, sueñan con ver a alguna de Las Campos en los Cayos Cochinos. ¿Por qué no ver a Carmen Borrego o Alejandra Rubio, la hija de Terelu, bajando literalmente al barro? Otro campanazo después de los últimos días sería Andrea, otra de las revelaciones de La isla de las tentaciones.