Risto Mejide expulsa en directo a Juan Carlos Girauta del plató por llamar "gilipollas" a los espectadores Ecoteuve.es 17/02/2020 - 16:33 | 16:52 - 17/02/20 1 Comentario

El presentador de 'TEM' pide al expolítico que rectifique con sus insultos, pero él se niega

Risto Mejide ha vuelto a su puesto de trabajo en Todo es mentira después de estar dos semanas de baja al sufrir un esguince jugando al pádel. Nada más empezar el programa, el presentador ha querido zanjar un asunto que se quedó pendiente hace unos días.

Mejide ha pedido explicaciones a Juan Carlos Girauta después de que este llamase "gilipollas" a aquellos espectadores que habían vertido alguna crítica. El publicista le ha dado la oportunidad al expolítico de retractarse, pero este no lo ha hecho.

"Nos conocemos y tengo respeto por tus ideas aunque no las comparta", ha empezado diciendo. "El que inicia la caterva de insultos eres tú con ese gilipollas. Después, evidentemente, han llegado muchos más que hemos tenido que retirar".

"Te pido encarecidamente que te retractes", ha dicho ante la negación de Girauta: "Risto, no. Échame. Eso es lo coherente". "Pues adiós. Te tengo que echar del plató", ha sentenciado Mejide.

Guerra abierta entre Risto y Girauta: "Tú insultabas a concursantes"

Ha sido entonces cuando Girauta ha recordado que él había "insultado a concursantes" cuando fue juez de Operación Triunfo y Risto se ha defendido: "Yo he estado en un concurso en el que se pedía la opinión como jurado. A ti se te pide la opinión, pero no para que faltes a nuestra audiencia".

"Yo no vengo a humillarme ante nadie. Aquí queréis hacer la caricatura de la derecha y conmigo no la haréis. La haréis con un payaso", ha terminado el exmiembro de Ciudadanos al mismo tiempo que salía del plano.

Minutos más tarde de este tenso momento, Girauta ha arremetido contra el programa en Twitter al asegurar que él no ha sido expulsado, sino que él había instado a irse del estudio: "Nueva mentira. Yo le he instado a que me eche, y lo ha hecho. No hay más que ver el vídeo".