Reparto de temas de la Gala 6 de 'OT 2020': Hugo cantará por Lola Índigo Ecoteuve.es 17/02/2020 - 16:20 0 Comentarios

Anaju y Maialen interpretarán el próximo domingo 'Con Altura', de Rosalía y J Balvin

Operación Triunfo enfila la Gala 6, que La 1 emitirá el próximo domingo en prime time. Los concursantes ya preparan los temas que interpretarán ese día, después del reparto de temas de este lunes.

Flavio, Anne y Bruno están nominados. Uno de ellos deberá abandonar la Academia, pero para eso primero se tendrán que someter al examen con tres temas que ellos han elegido.



El resto cantarán en pareja, excepto Hugo, que interpretará en solitario Ya no quiero na, de Lola Índigo. Se trata de un tema que el joven versionó por su cuenta y lo subió a Youtube. De hecho, el programa le ha propuesto reproducir en OT esa misma adaptación que él mismo hizo de la canción de Mimi (OT 2018).



- Video killed the radio star - Grupal



- That's life, de Frank Sinatra - Flavio

- Unchained Melody, de Righteous Brothers - Anne

- Lately, de Stevie Wonder - Bruno

- La última noche, de Luis Miguel - Nia y Jesús

- Ya no quiero na, de Lola Índigo - Hugo Cobo

- Con Altura, de Rosalía y J Balvin - Anaju y Maialen

- The Locomotion, de Little Eva - Eva y Gèrard

- La lista de la compra, de La cabra mecánica - Samantha y Rafa