Javy ('OT 2020'): "Cuando Noemí Galera viene a hablar con nosotros pensamos que cancelan el programa" Alfonso De la Rocha 15:08 - 17/02/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al cuarto concursante expulsado del talent musical de TVE

"Hice pellas del instituto para escribir la canción 'Qué sabrá Neruda", declara

"Nunca hay favoritismo por parte del programa, si lo hay es por parte del público"

Javy se convirtió este domingo en el cuarto expulsado de Operación Triunfo 2020. El de Barbate perdió su duelo con Anaju y solo obtuvo el 43% de los votos en una gala que pasará a la historia del programa.

Esta quinta entrega del vigente curso de OT se recordará como la primera en la que uno de los concursantes llevó a cabo, en directo, un tema propio. Javy pudo interpretar su composición Qué sabrá Neruda,que ya cuenta con casi 700.000 visitas en Youtube: "Antes de sacar la canción pensaba que no la escucharía nadie. Jamás pensé que llegaría a tanto".

Lea también: Nina ('OT 2020'): "Eurovisión no me interesa lo más mínimo; hace años que no tengo tele en casa"

El joven también ha contado a ECOTEUVE.ES cómo es su relación con el jurado, y ha hablado de la importancia que le dan a sus palabras, una vez vuelven a la academia: "El jurado intenta que mejoremos... Hay comentarios que no te gustan y los profesores nos dicen que no nos quedemos con ellos, no hay que tenerlo todo en cuenta.

Javy también hace un repaso por las composiciones de sus compañeros, afirma estar "enamorado" de todo lo que hace Maialen y afirma que le encanta que puedan producir sus composiciones: "Todas son unas canciones increíbles, muy diferentes y me hace mucha ilusión que salgan todas".

¿Cómo viviste tu expulsión?

Muy bien. Me ha gustado mucho haber sacado single y poder estrenarlo en el plató. No puedo estar más contento.

Qué sabrá Neruda ha tenido una gran acogida y ya lleva casi 700.000 visitas en Youtube ¿Te lo imaginabas?

Para nada. Nunca me podría haber imaginado tanto. Piensa que hace un mes estaba en mi casa, cantándole las canciones a mi madre. De hecho, pensaba lo contrario, estaba en la academia y le decía a Rafa: "esto no lo va a escuchar nadie".

¿Qué se siente al saber que eres el primer concursante de la historia en sacar single desde dentro de la academia?

Todo un orgullo. En realidad es para lo que entré, para que la gente conociera mi música. Lo viví con nervios y muchas ganas. Además, es una canción que siento mucho.

Los concursantes de OT cuando salen de la academia, suelen decir que su primer single va muy rápido y que algunos incluso se han llegado a agobiar. ¿Con tu single ha ocurrido lo mismo? ¿Te hubiera gustado tener mas tiempo?

Yo creo que ha salido todo a la perfección y que se han respetado los tiempos. Estoy muy satisfecho. De hecho, si ahora tengo que esperar un tiempo para sacar otro single pues esperaré. Pero este me ha gustado mucho como ha salido.

¿Has pensado en el siguiente que sacarás a la luz?

Tengo unas cuantas canciones escritas. Estoy dudando entre algunas pero ahora mismo no podría decantarme por una.

También se ha confirmado que alguno de tus compañeros va a empezar a producir sus propias composiciones ¿Hay alguna canción que te guste especialmente?

Yo estoy enamorado de todo lo que hace Maialen, es una persona que me podría pasar todo el tiempo escuchando. Oxitocina me parece un temazo y creo que va a sonar muy fuerte.

Me gusta mucho Demonios de Hugo... En general todas son unas canciones increíbles, muy diferentes y me hace mucha ilusión que salgan todas.

A Maialen no se le dejó cantar una canción propia cuando estuvo nominada, y a ti sí ¿Crees que te ha beneficiado? ¿Cómo lo valoras?

Yo creo que ha sido porque el mio ha sido producido dentro. No se si me ha beneficiado pero me ha encantado cantar mi tema.

Precisamente que te hayan dejado cantar tu canción en una gala en directo ha hecho que ciertos espectadores dijeran que había cierto favoritismo hacia ti, por parte del concurso ¿Qué dirías a la gente que lo piensa?

No lo se, porque no lo he vivido desde fuera y no estoy muy enterado. Creo que nunca hay favoritismo por parte del programa, si lo hay es por parte del público, que prefiere a uno u otro.

Me he sentido tratado como al resto de mis compañeros. Igual se me dio la oportunidad antes porque mostré la canción antes. No lo sé.

¿Cómo viviste tu nominación la semana pasada, te pareció justo?

La canción no era muy de nuestro estilo, pero hay que salir a defenderla. La decisión de que estés nominado no deja de ser una opinión de cuatro personas, te pueden nominar en cualquier momento.

¿Cómo valoráis desde dentro las valoraciones del jurado?

El jurado intenta que mejoremos, nos dan toques de atención que nos viene bien. Hay comentarios que no te gustan o que no te parecen correctos y, hablándolo con los profesores, nos dicen que no nos quedemos con lo que no nos guste, no hay que tenerlo todo en cuenta.

Esta semana ha sustituido Ruth Lorenzo a Natalia Jiménez, ¿qué te ha parecido este cambio?

Son personas muy diferentes, quizá Natalia mide un poco menos al decir las cosas, pero al fin y al cabo viene a dar su opinión y cada uno es como es.

Al principio del programa estuviste a punto de no entrar en la academia, ¿cómo lo valoras echando la vista atrás?

Si, entré de rebote, como quien dice. Yo no venía a OT 2020 con la idea de ser la mejor voz. Mi objetivo era que la gente pudiera conocerme por mi música, por los temas que hago. Al fin y al cabo no quiero hacer versiones, quiero cantar mis canciones.

¿Cual va a ser el siguiente paso una vez fuera? ¿Esperas un videoclip, promoción...?

Me temo que promoción. El videoclip creo que se hará, pero no sé cuando. Eso si, voy a intentar que en la portada, en lugar de mi cara, pongan una foto de Pablo Alborán, para vender más (risas).

Tinet Rubira dijo en la segunda gala que ya había un concursante que tenía un concierto cerrado ¿Es posible que te veamos dentro de poco dándolo?

¡Me acabo de enterar de esto ahora mismo! La verdad que estaría guay. No sé si soy yo, pero en caso de serlo me gustaría mucho.

¿Cómo empezó Que sabrá Neruda?

Yo estaba en el instituto. Estábamos viendo ese poema y uno de mis amigos saltó: "eso no se puede decir de una mujer", de forma indignada. A raíz de ahí formamos un pequeño debate en clase, donde se estaban sacando muchas cosas de contexto.

Yo decidí coger todas esas cosas, llevarlas a nuestro tiempo, e imaginarme que pasaría si le dijeran a una mujer hoy en día la frase: "Me gusta cuando callas porque pareces ausente", que se puede decir muy bonito, como lo decía Neruda, o tomárselo como: "Me gustas cuando te callas". Así que me fui del instituto par escribir la letra, hice pellas (risas).

Jesús y tu os conocíais antes de entrar en OT 2020 y él ha sido uno de los que más polémica ha generado dentro del concurso. Por ejemplo, el día que os vestisteis de mujer... ¿Cómo lo veías tú desde dentro?

Cuando nos disfrazamos, yo incluido, por lo visto le hizo un comentario a Bruno y sentó un poco mal, pero después pidió perdón y ahí quedó la cosa.

Jesús es muy espontáneo, tiene mucho carácter. Yo no le conocía tanto a nivel personal. Él y yo nos veíamos en el bar, algún día hemos quedado para hacer música. Pero tampoco era una relación de hermandad. Jesús es muy bueno, para comérselo, pero tiene ese punto de espontaneidad que puede dar pie a situaciones como esta.

¿Cómo lleváis que os llamen los trillizos, a Jesús a Rafa y a ti?

Somos las tres mellizas (ríe). Se lleva bien, a todos nos cambiaban los nombres. A mí me llamaban Rafa, a Jesus le decían Javy... así todo el rato.

¿Cómo se han vivido las carpetas que ya conocemos desde dentro?

Yo no tengo constancia de las carpetas. Sólo de Anne y Gerard que son lo más bonito de la academia. También pienso que se pueden malinterpretar las cosas, somos personas muy cariñosas.

Cuando volvió OT 2017 había muchas dudas de si el programa volvería a funcionar, si cancelarían el programa ¿Vosotros estáis con otro ánimo, o también tenéis miedo?

Siempre que Noemí venía para hablar de algo serio pensábamos que se acababa el programa, siempre. Hemos llegado a la conclusión de que si no te dicen nada es que todo va bien, así que mejor que no vengan mucho a hablar con nosotros.

También habéis recibido alguna bronca por parte de Noemí, pero ya parece que todos habéis cambiado el chip.

Al principio todos dormíamos muy poco, no teníamos casi energía y el trabajo era muy fuerte. La gente se quedaba dormida. En esta última semana yo creo que todo ha ido mucho mejor.

Tus compañeros han dicho que eres uno de los que más tarde se duerme ¿Eres tú el que hace la fiesta?

Bueno... no (ríe). Uno de los problema es que todas las noches caía mi té con Rafa, y nos acostábamos mas tarde porque nos quedábamos hablando.

Por otro lado, a mi me viene la inspiración por la noche. Había momentos en los que, mientras que todos dormían, yo estaba escribiendo como un tonto.

Este año se ha cambiado la mecánica en OT, ¿Imaginabais que en algún momento podría haber más de 4 nominados?

Siempre se tiene en cuenta. El jurado de este año es muy observador y si tiene que nominar a alguien o darle un toque de atención lo van a hacer. Yo lo veo bien, si tienen nominar a cinco, a siete, o los que haga falta, que lo hagan.

Da la sensación de que Roberto Leal no conecta mucho con vosotros en plató, a veces le cuesta un poco llevar a cabo las entrevistas con ciertos concursantes ¿Cómo lo vivís?

Que va, nosotros no tenemos esa percepción para nada. Antes del programa siempre viene a la sala donde estamos todos y nos pregunta cómo estamos, hablamos del carnaval... Yo creo que hay bastante buen rollo.

Hay concursantes que hablamos más que otros en las entrevistas pero con Roberto siempre ha habido buen feeling. Al fin y al cabo con él es imposible no reírse.