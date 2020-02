Críticas a 'OT 2020' por la visita de Sor Lucía Caram: "¿Qué hace una monja en la Academia?"

Operación Triunfo ha presumido de "hacer historia" con la visita de Sor Lucía Caram a la Academia este lunes, en la resaca de la expulsión de Javy en la Gala 5 del talent musical de Televisión Española. La monja dominica ha dado una interesante charla a los concursantes sobre la generosidad y la felicidad.

Sor Lucía guarda una sorprendente relación con OT. Al parecer, la madre de Cesc Escolá, el profesor de Educación Física, es la médica del Convento de Santa Clara en Manresa, donde se encuentra la monja. El propio Escolá contó a los triunfitos que se quedaba bajo el cuidado de Sor Lucía cuando su madre tenía guardias". Es como de la familia", dijo.

La monja dominica ha dado una interesante charla a los concursantes sobre la generosidad y la felicidad. Sin embargo, la visita no ha sido vista con buenos ojos por parte de los espectadores del 24 Horas de OT en YouTube:

ME SOBRA MUCHO ESTA MONJA QUE LE PREGUNTEN POR QUÉ LA IGLESIA NO ACEPTA EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL #OTDirecto17F

Diré bajito, pero no me parece buena idea llevar una monja a OT. Eso de poner religión en el programa... No, no mola. #OTDirecto17F