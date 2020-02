Las confesiones más picantes de Yiya, la princesa reconvertida en concursante de 'Supervivientes 2020' Ecoteuve.es 17/02/2020 - 13:22 0 Comentarios

Participó en 'Un príncipe para tres princesas', programa que presentó Luján Argüelles en 2016

Yiya fue descubierta este sábado por Socialité como nueva concursante de Supervivientes. La modelo es un rostro conocido por los espectadores de Mediaset, ya que se dio a conocer en 2016 en Un príncipe para tres princesas. Junto a Rym Renom y Marta Marchena, Yiya pisó fuerte para encontrar a su media naranja.

En el vídeo de presentación se definió como "egocéntrica, extremista, contradictoria y un tanto bipolar". De hecho, su fuerte carácter ha chocado ya con Fani antes de empezar el concurso en Supervivientes. Yiya, además, ha protagonizado numerosos cambios de imagen y ahora luce una melena rubia a lo afro.

En aquella edición del programa que presentó Luján Argüelles en Cuatro, Yiya escogió a los chicos más frikis: "Los chicos rapados me han gustado mucho, morenos con las cejas grandes, ojos oscuros y almendrados... Si no, con coleta o el pelo alborotado", desveló.

En una entrevista para Tp, Yiya confesó que su nombre es la "degradación fonológica de Marisilla y que su hermana es quien la empezó a llamar así. Además, vaticinó su concurso en Supervivientes: "Tengo pánico. Con lo que me gusta comer, soy supersedentaria, ni voy al gimnasio... No me gusta nada las niñas delgadas. Bueno, estaría todo el día pegando voces".

Yiya: "Aunque parezca muy guerrera, soy muy conservadora"

Yiya, que le gusta tener relaciones de "toma y daca constante", también descifró a qué edad perdió la virginidad: "Muy tarde porque, aunque parezca muy guerrera, soy muy conservadora. La perdí a los 19 años y no con el hombre de mi vida. Ojito que las que parecemos... no lo somos (...) Con 15 años, me daba asco darme besos".

Yiya afirmó que es "bastante tradicional" respecto al tema de sus relaciones sexuales: "Normalmente suelo estar semioculta cuanto menos. Me gusta estar cómoda. Los servicios públicos me gustan y lo de hacerlo en la moto, nada...".

Por último, no cerró a las puertas de desnudarse para una revista: "No me veo yo ahí puesta. Lo mismo si me tapan los pechos con un par de capotes o con algo relacionado con los caballos Es que a mí me gusta el tema taurino y ecuestre".