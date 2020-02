Josema Yuste: "Hay programas de mujeres que van provocando y nadie dice nada" Ecoteuve.es 17/02/2020 - 12:01 2 Comentarios

Polémicas declaraciones del cómico en 'La Sexta Noche' para hablar de los límites del humor

Josema Yuste se ha vuelto a meter en otro jardín con sus polémicas declaraciones en La Sexta Noche. El exmiembro de Martes y 13 dedicó acudió este sábado al programa que presenta Iñaki López acompañado del también humorista Santiago Urrialde. Ambos hablaron de los límites del humor en la sociedad actual.

La Sexta Noche recordó la parodia que protagonizó del anuncio Busco a Jacq´s. En ella, Yuste interpretó a un maníaco sexual que agredía a una mujer similar a la del anuncio. Tal fue la polémica que dicho spot se retiró.

Preguntado por la polémica que generan algunos chistes, Yuste afirmó que "la gente va al teatro, se divierte y se lo pasa bien. No se hace esas pajas mentales que se hacen algunos tuiteros y algunos políticos, que de pajas mentales tienen muchas. Hay que actuar con mucha más naturalidad. No pasa nada, no se mata a nadie".

Fue entonces cuando Josema Yuste afirmó lo siguiente: "Hay programas de televisión ahora mismo de mujeres que van provocando no, lo siguiente, y nadie dice nada. Es así". Muchos entendieron que se trataba de un monumental zasca a La isla de las tentaciones.

Su frase hizo que el humorista se convirtiera en Trending Topic durante la noche del sábado. Tras esto, Iñaki López recordó que "hay casos de agresiones sexuales en realities" poniendo el foco en el caso Carlota Prado: "Está siendo investigado e incluso hay abierto un juicio oral".