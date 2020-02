Cristina Pardo, indignada con el caso Ábalos, abronca al Gobierno: "Un ministro no puede mentir" Ecoteuve.es 17/02/2020 - 11:53 0 Comentarios

La periodista de La Sexta reprocha la actitud del Ejecutivo ante el encuentro con Delcy Rodríguez

El encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas centra la actualidad informativa desde hace varias semanas. El Gobierno ha ido dando varias versiones a la hora de explicar los hechos y la oposición pide que se aclare definitivamente lo ocurrido.

Cristina Pardo reflexionó sobre la gestión del caso Ábalos por parte del Gobierno y se mostró bastante contrariada con las explicaciones que se han ofrecido desde que trascendió el encuentro.



"Escuchando a Sánchez riéndose y a Carmen Calvo diciendo que Venezuela no le importa a nadie... ¿De verdad estamos hablando solamente de Venezuela o de un ministro que no ha dicho toda la verdad y de un Gobierno que está siendo opaco con las explicaciones de algo que ha pasado?", dijo durante la emisión de su programa en La Sexta.



La periodista, enfadada, continuó con su argumento: "A mí me da igual que sea de Venezuela o de otro tema, no han dicho la verdad. Un político no debe mentir porque va en detrimento de todos. No estamos hablando de si Venezuela le importa a cinco o a diez".