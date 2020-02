Gianmarco gana 'El tiempo del descuento' en una bronca final contra Kiko Jiménez Ecoteuve.es 17/02/2020 - 8:57 0 Comentarios

Anabel PAntoja ocupó la tercera plaza mientras que Pol Badía terminó en cuarta posición

El tiempo del descuento tiene ganador. El reality que Telecinco ha emitido en este inicio de año, como epílogo de GH VIP, eligió a Gianmarco como vencedor. El italiano se impuso a Kiko Jiménez.

Con la victoria de Gianmarco se produce un hecho con tintes románticos. Adara ganó GH VIP a finales de diciembre y el novio de la madrileña se ha hecho con el maletín en el spin off de aquel programa.

Gianmarco y Kiko protagonizaron un cara a cara después de que Anabel Pantoja fuese elegida como la tercera finalista de El tiempo del descuento. Por su parte, Pol Badía ocupó la cuarta plaza.

Gianmarco y Kiko, enfrentados en la final



El último programa de El tiempo del descuento estuvo marcado por un duro enfrentamiento entre Kiko y Gianmarco, como ha ocurrido en la casa desde hace una semana.

Kiko criticó a Gianmarco ante Adara. "Me he desnudado y no he temido en hacerlo, no como tu novio que ha sido un mueble. Un mueble de categoría. Yo he sido yo con mi esencia". "Para todo lo que le has dicho, demasiado respetuoso ha sido contigo", respondió la madrileña.

Además, Kiko acusó a Gianmarco de estratega y opinó que su relación con Adara no va a durar mucho. "El maletín se va a ir para Italia".