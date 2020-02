"Claro que me lo han ofrecido": Rubén ('La isla de las tentaciones') rechazó ser hombre de compañía Ecoteuve.es 16/02/2020 - 11:00 0 Comentarios

"Si ganara 2.000 euros la hora, mi casa tendría un chalet en La Finca"

Rubén Sánchez ha sido uno de los grandes protagonistas de La isla de las tentaciones por su relación con Fani, la concursante que fue infiel a su novio Christofer. Rubén, que será el próximo tronista de Mujeres y hombres, contó la verdad sobre su pasado en una entrevista que concedió este sábado al Deluxe.

"Mi madre ha sufrido conmigo", reconoció. "Con el fútbol di muchas vueltas, tiré mi carrera deportiva por la borda. Me gustaba mucho salir, estar de fiesta, comprarme caprichos... No estuve centrado al cien por cien", dijo.

El concursante también hizo frente a las informaciones que decían que trabajaba como hombre de compañía y lo negó. "Senté a mi madre y le dije que pasara de todo", contó. Rubén explicó que las fotos que publicó una web que ofrecía ese tipo de trabajos "eran mías, pero son fotos que las puedes coger cualquiera de cualquier sitio".

Aunque dejó claro que nunca ha trabajado como gigoló, reconoció que sí se lo han ofrecido en alguna ocasión. "Sí, claro que me lo han ofrecido, como a muchos que trabajan de noche. Luego están los valores de cada uno, pero gracias a Dios no me ha hecho falta". E insistió: "Si ganara 2.000 euros la hora, mi casa tendría un chalet en La Finca".