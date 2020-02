Andrea descubre en directo que Óscar le está siendo infiel y responde de manera sorprendente Ecoteuve.es 15/02/2020 - 20:58 0 Comentarios

La joven ha sido una de las grandes protagonistas de 'La isla de las tentaciones'

Andrea ha sido una de las grandes protagonistas de La isla de las tentaciones. La joven puso los cuernos a su novio, Ismael, con Óscar, uno de los tentadores del reality que acaba de finalizar en Mediaset.

La actitud de Andrea durante su estancia en La isla de las tentaciones ha sido muy criticada por los espectadores. Hay que recordar que al mismo tiempo que era infiel a su novio, se quejaba de él y le reprochaba su actitud en la casa de los chicos.

Andrea ha visitado este sábado Viva la vida, donde ha respondido a las preguntas de los colaboradores, pero también ha tenido que soportar una noticia impactante.

El colaborador Diego Arrabal ha sido el encargado de trasladarle la información en plano directo. "Tú le fuiste infiel a tu pareja con Óscar y Óscar te es infiel a ti a día de hoy con una chica de Málaga", ha espetado el paparazzi.

"No me extraña...", ha respondido Andrea. "¿Por qué?", le han preguntado los colaboradores sorprendidos. "No me extraña porque yo no me fío de Óscar, ya está", ha dicho, mientras comenzaba a emocionarse. En ese momento también se le ha caído la corona que habitualmente lleva. Emma García la ha lanzado fuera. "¡Tira la corona y desahógate!".