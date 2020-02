Fani, destrozada por Christofer: "Se me fue la olla; me da vergüenza verme en La isla de las tentaciones" Ecoteuve.es 15/02/2020 - 11:23 | 12:03 - 15/02/20 0 Comentarios

La concursante pide perdón a su novio antes de poner rumbo a 'Supervivientes 2020'

Fani reapareció este viernes en El debate de las tentaciones. Fue la primera vez que la concursante pisó un plató de Telecinco tras el tremendo éxito del reality y todo el terremoto que ella ha provocado al serle infiel a su novio, Christofer, romper con él y, pasados seis meses, haber vuelto.

"Me da mucha vergüenza, he hecho mucho daño a la persona que me amaba. No puedo ver las imágenes de La isla de las tentaciones", explicó Fani. "Se me fue la olla, no sé cómo se me fue tanto", comentó.

"Estoy luchando todos los días para demostrarle lo arrepentida que estoy. Cada día desde que hemos regresado. Sin separarme de su lado, estando con él, todo el día al pie del cañón", añadió Fani.

Fani reprocha a Rubén su comportamiento en 'La isla de las tentaciones'

La concursante también aprovechó para criticar a Rubén, con quien se reencontró en plató. "Me regalaba los oídos todo el día, estaba conmigo las 24 horas, me decía lo bonita que era, que me merecía ser feliz ", relató. "Aunque la responsable soy yo".

El programa también emitió imágenes inéditas de una entrevista a Christofer, donde habla de su reconciliación con Fani. "Estoy seguro de que me quiere y de que está enamorada de mí", afirmó. Eso sí, reconoció que todavía no confía en ella al cien por cien.

Fani, concursante de 'Supervivientes'

El debate de La isla de las tentaciones confirmó lo que Telecinco había anunciado horas antes por error. Fani concursará en la próxima edición de Supervivientes que Telecinco estrena el jueves 20 de febrero.