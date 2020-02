Álex y Fiama, guerra abierta: "Me he librado de una manipuladora psicológica" Ecoteuve.es 15/02/2020 - 11:08 0 Comentarios

La pareja de 'La isla de las tentaciones' rompió al poco de salir del reality

Fiama y Álex son los dos concursantes de La isla de las tentaciones que peor han acabado. Salieron del reality como pareja, pero rompieron al poco tiempo y, ahora, no dejan de tirarse los (malos) recuerdos a la cabeza.

"Me he librado de una manipuladora psicológica", dijo Álex en el bronco reencuentro que protagonizó con Fiama este viernes. Ambos se volvieron a ver en el plató de El debate de las tentaciones tras la pelea que habían protagonizado en la última entrega del reality.

"Estaba manipulado", aseguró Álex, "y de ahí mis reacciones" en La isla de las tentaciones, donde se pasó medio programa llorando por Fiama.

Álex, para dar más peso a sus argumentos, recordó un episodio protagonizado por Fiama tras romper. "Subió una storie a Instagram para hacerme de daño empeñando el anillo de boda. Hoy le traigo el reloj para que lo empeñe también".

Sin embargo, Fiama no se quedó callada. "Me daban tan poco por el anillo que me merecía más la pena tirarlo a la basura. Tú hablas de amor y amas de respeto pero hasta el 6 de octubre estuviste escribiéndome y el 12 de octubre ya tenías novia", espetó la canaria.