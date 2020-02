Morboso reencuentro de Nagore y Sandra Barneda en Mediaset: besos, tonteo y risas nerviosas Ecoteuve.es 15/02/2020 - 10:23 0 Comentarios

Las dos son presentadoras y coincidieron tras su ruptura y posterior reconciliación

"No me has traído el ramo de flores que yo esperaba", soltó la periodista catalana

Nagore Robles y Sandra Barneda se reencontraron este viernes, por primera vez en mucho tiempo, en un plató de televisión. Y lo hicieron después de su ruptura sentimental y posterior reconciliación. Además, esta vez lo hacían en calidad de "compañeras", ya que las dos son presentadoras de Telecinco y no existía la diferencia entre presentadora y colaboradora que había antes.

Nagore, actual conductora de MYHYV, entró al plató de El debate de las tentaciones, que presenta Sandra Barneda, para anunciar el nombre del próximo cronista del programa.

"¡Cuánto tiempo!", dijo Sandra Barneda después de saludarse con dos besos bastante intensos. Nagore, especialmente nerviosa, explicó su cometido mientras no podía contener una risa nerviosa al tener a Sandra al lado que le miraba de cerca.

"No me has traído el ramo de flores que yo esperaba pero sí un sobre ¿no sé si será para mí?", bromeó Sandra Barneda. "¿Tú también quieres un sobre?", contestó Nagore, cada vez más nerviosa.

Lea también: Sandra Barneda habla de su homosexualidad: "Me costó mucho asumirlo"

La presentadora, sin embargo, se lo entregó a Rubén, el concursante con quien Fani puso los cuernos a Christofer en La isla de las tentaciones. Rubén, por lo tanto, será el próximo tronista de MYHYV.